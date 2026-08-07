Vali Makas, Aile ve Gençlik Fonu'yla evlenen çifti ziyaret etti

Düzce Valisi Mehmet Makas ve eşi Elif Makas, Aile ve Gençlik Fonu desteğiyle evlenen ve bebek sahibi olan Elif- Oğuzhan Usta çiftini ziyaret ederek aile kurumunun önemine dikkat çekti.

Vali Mehmet Makas, eşi Elif Makas ile birlikte, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen "Aile ve Gençlik Fonu Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında sunulan kredi desteğinden yararlanarak evlenen ve bebek sahibi olan Elif ile Oğuzhan Usta çiftini evlerinde ziyaret etti. Aile büyükleriyle aynı çatı altında yaşamlarını sürdüren Usta ailesini tebrik eden Vali Makas, güçlü aile yapısının toplumun en önemli değerlerinden biri olduğunu belirterek nüfus ve aile planlamasının önemine dikkat çekti.

Ziyarette aileyle bir süre sohbet eden Vali Makas ve eşi Elif Makas, minik bebek için sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir ömür temennisinde bulunurken, genç çifte aile hayatlarında mutluluklar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı