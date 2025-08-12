AİÇÜ Kütüphanesi, 100 Bin Basılı ve Elektronik Kaynak Hedefini Başarıyla Gerçekleştirdi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Recep Tayyip Erdoğan Kültür ve Kongre Merkezi bünyesinde yer alan bölgenin en büyük kütüphanelerinden biri olan AİÇÜ Kütüphanesi önemli bir başarıya imza attı. Üniversite kütüphanesi, 100 bin basılı ve 100 bin elektronik kaynak hedefine ulaşarak öğrenciler, akademisyenler ve araştırmacılar için zengin bir bilgi havuzu oluşturdu.

Modern altyapısı, geniş okuma salonları ve dijital erişim imkanlarıyla AİÇÜ Kütüphanesi, yalnızca üniversite mensuplarına değil, bölgedeki tüm araştırmacılara ve kitapseverlere de hizmet sunuyor. Kullanıcılar, basılı kaynakların yanı sıra dünyanın dört bir yanındaki veri tabanlarına çevrim içi erişim sağlayarak, akademik çalışmalarını uluslararası düzeyde sürdürebiliyor.

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin yaptığı açıklamada, AİÇÜ Kütüphanesinde ulaşılan bu hedefin üniversitenin eğitim-öğretim kalitesine doğrudan katkı sağlayacağını belirtti.

Prof. Dr. Gülçin, kütüphane hizmetlerinin yalnızca kitap ve veri tabanı erişiminden ibaret olmadığını vurgulayarak, "AİÇÜ Kütüphanesi; araştırma desteği, dijital kaynak kullanımı, danışmanlık hizmetleri ve kültürel etkinlikleriyle öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin her zaman yanında yer alıyor. Kütüphanemizi, öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin bilimsel araştırmalarını destekleyen, bölgenin en güçlü bilgi merkezlerinden biri haline getirdik. Hedefimiz, bu kaynak sayısını her yıl artırarak daha geniş bir akademik ve kültürel hizmet sunmaktır" diye konuştu. - AĞRI