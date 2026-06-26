Kuzey Kore lideri bizzat sahada! Yeni nesil füzeler ve obüsler test edildi

Kuzey Kore, savunma sanayisine yönelik yatırımlarını hızlandırarak bölgedeki askeri varlığını güçlendirmeye devam ediyor. Son dönemde art arda gerçekleştirdiği tatbikatlarla dikkat çeken ve komşularında endişe yaratan Pyongyang yönetimi, yeni silah testlerini başarıyla tamamladığını duyurdu.

KUZEY KORE LİDERİ BİZZAT SAHAYA İNDİ

Kuzey Kore devlet medyası KCNA tarafından cuma günü servis edilen habere göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un perşembe günü gerçekleştirilen kritik silah testlerini sahada bizzat takip etti. Bu gövde gösterisinin, 1950-1953 yılları arasında yaşanan Kore Savaşı'nın başlangıç yıl dönümüne denk gelmesi ise uluslararası kamuoyunun dikkatinden kaçmayan önemli bir mesaj olarak yorumlandı.

TEST EDİLEN YENİ NESİL SİLAHLAR

Tatbikat kapsamında Kuzey Kore ordusunun envanterini modernize etmeye yönelik birçok yeni silah sistemi denendi. Test edilen askeri teçhizatlar arasında 240 milimetrelik 24 tüplü çok namlulu roketatar sisteminin geliştirilmiş bir versiyonu, taktik balistik füzeler ve 155 milimetrelik kendinden motorlu bir obüs yer aldı.

HEDEF "ULTRA HASSASİYET" VE OTOMASYON

KCNA'nın aktardığı bilgilere göre, silahların gösterdiği performanstan büyük memnuniyet duyan Kim Jong-un, ülkenin silah programlarındaki yeni vizyonunu açıkladı. Kuzey Kore lideri; askeri teknolojide otomasyon, uzun menzilli vuruş yeteneği ve "ultra hassasiyet" hedefleri peşinde olduklarını vurguladı. Kim ayrıca, bu geliştirmelerin temel amacının Güney Kore ile olan güney sınırındaki savunmayı ve ateş gücünü artırmak olduğunun altını çizdi.

BEŞ YILLIK SAVUNMA PLANININ BİR PARÇASI

Pyongyang yönetimi, taktik ve konvansiyonel cephaneliğini istikrarlı bir şekilde geliştirerek bu yeni silahları Güney Kore sınırına yakın bölgelere konuşlandırma stratejisini sürdürüyor. Ülke, geçtiğimiz mayıs ayında da modern savaş koşulları için özel olarak tasarlanmış taktik balistik füzeler, topçu roketleri ve yapay zeka güdümlü hassas seyir füzelerinden oluşan karma bir test gerçekleştirmişti.

Gelişmeleri yakından takip eden Güney Kore Birleşme Bakanlığı ise yapılan bu son askeri testlerin, Kuzey Kore'nin yürütmekte olduğu beş yıllık kapsamlı savunma geliştirme planının beklenen bir parçası olarak değerlendirildiğini açıkladı.

Kaynak: Haberler.com