Ahmet Zenbilci Bulvarı açıldı, Adanalılar Murat Kekilli konseriyle coştu

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafında yaptırılan Ahmet Zenbilci Bulvarı açıldı. Açılış sonrası Murat Kekilli konser verdi.

Kozan ilçesine giden yoldaki trafiği rahatlatacak Ahmet Zenbilci Bulvarı'nın açılışı, Adanalı sanatçı Murat Kekilli'nin konseri eşliğinde gerçekleştirildi.

Siyasiler, muhtarlar ve Adanalıların katıldığı açılışta Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, konuşmasına, "Bu memleketi bizlere vatan yapan Kurtuluş Savaşı ve Çanakkale Savaşı şehitlerimizi asla unutmayacağız. Ne mutlu bize ki; Mustafa Kemal Atatürk gibi, yaptıklarıyla dünyadaki mazlum milletlere ilham olmuş bir önderimiz var" mesajıyla başlayarak, devasa borç yükü, pandemi ve depremlere rağmen, Adana'nın dört bir yanında halkla buluşturdukları ve şehrin sorunlarına çözüm olan hizmetlere yenilerini eklemeye devam edeceklerini açıkladı.

Hayata geçirilen yol, su, altyapı, alt geçit, köprü, kreş, park, arıtma ve diğer hizmetlerle ilgili bilgi veren Karalar, hizmete giren iki bulvarın ardından, önemli 3 bulvar daha açılacağını belirtti.

Yedigöze Barajı'ndan su getirme projesiyle Kozan ve İmamoğlu ilçelerine, Yumurtalık ve Ceyhan'ın köylerine yeterli ve sağlıklı suyun ulaşacağını bildiren Karalar, D-400'de yapılan iki alt geçidin hizmete girdiğini, Türkmenbaşı Alt Geçidi'nin de aralık ayı içinde açılacağını duyurdu.

Bunca işi, pandemiye ve depreme rağmen yapabilmelerini, parayı iyi kullanan, halkın parasını koruyan, doğru yönetim anlayışına sahip olmaları sonucunda yapabildiklerini kaydeden Karalar, gücünü ve enerjisini hemşerilerine hizmet etmekten aldığını vurguladı.

Sarıçam ilçesine hizmetlerinden dolayı muhtarlar, Karalar'a çiçek verdi. Ardından Ahmet Zenbilci Bulvarı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Adanalı sanatçı Murat Kekilli, güzel parçalarını açılışa gelenler için seslendirdi. - ADANA