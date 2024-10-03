Üye Girişi
Haberler

Ahmet Pilan, Samsun-Sinop Veteriner Hekimler Odası'nın Yeni Başkanı Oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun-Sinop Veteriner Hekimler Odası'nın 51. Olağan Genel Kurulu'nda Ahmet Pilan başkanlık görevini devraldı. Seçim sonucunda Pilan, 200 oy alarak yeni başkan seçildi. Devir teslim töreni sonrası, Pilan veteriner hekimlikle ilgili sorunlara çözüm bulmak için tüm kurumlarla işbirliği yapacaklarını belirtti.

Samsun- Sinop Veteriner Hekimler Odası genel kurulunda başkan seçilen Veteriner Hekim Ahmet Pilan, görevi devraldı.

Samsun-Sinop Veteriner Hekimler Odası 51. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut Başkan Elif Köse Avan ile Ahmet Pilan yarıştı. Seçim sonucunda Elif Köse Avan 166 oy, Ahmet Pilan ise 200 oy aldı. Seçim sonucuna göre Ahmet Pilan yeni başkan seçildi. Seçimin ardından Samsun-Sinop Veteriner Hekimler Odası'nda devir teslim töreni yapıldı. Yeni Başkan Ahmet Pilan, görevi eski Başkan Elif Köse Avan'dan devraldı.

Devir teslim töreninde konuşan Başkan Pilan, "Samsun-Sinop Veteriner Hekimleri Odası Başkanı olarak, veteriner hekimlikle ilgili tüm sorunlara vakıfız. Ekibi kurarken mesleğin her kesimini içimize aldık. Sorunların çözüm yollarını biliyoruz. Birlikte hareket ederek önümüzdeki problemleri çözmek için yola çıktık. Tüm kurumlarla barışık bir şekilde sorunların çözüm yollarını arayacağız. Tek başımıza değil, bütün kurumlarla hareket edeceğiz. Başarılı bir süreci yönettiği için Elif Köse Avan hanımefendiye ve yönetim kuruluna teşekkür ederim" dedi.

Eski Başkan Elif Köse Avan ise yeni yönetimi tebrik ederek, "Yeni yönetim kurulunu saygıyla selamlıyorum. Umarım daha iyisini ve daha güzelini yaparsınız" diye konuştu.

Devir teslim töreninde Pilan ile Avan birbirlerine çiçek takdim etti. Mazbatasını alan Ahmet Pilan göreve başladı. Pilan'ın yönetim kurulundaki isimler ise şunlar:

Mahmut Karaman, Muhammet Yavuz Gelen, Mustafa Kanat ve Ünver Oğuzhan Tekay. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler Politika Sağlık samsun Yerel Sinop

Enflasyon eylül ayında yüzde 2,97 arttı, yıllık bazda yüzde 49,38 oldu

Piyasaların odaklandığı enflasyon rakamları açıklandı

 Lübnan Dışişleri Bakanı: Nasrallah, İsrail tarafından öldürülmeden önce ateşkesi kabul etmişti

Netanyahu telefonda "Anlaştık" deyip son anda silaha sarılmış

 Ürdün'den İran ve İsrail'e rest: Ülkemiz kimsenin savaş alanı değil, kendimizi savunacağız

İran'ın hava sahasını ihlal ettiği ülkeden tarihi meydan okuma
Saadet ve Gelecek Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, yüksek gelen faturaya isyan etti

Vatandaşın muzdarip olduğu konu, vekili de isyan ettirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cem Garipoğlu, Münevver Karabulut'u nasıl öldürdü? Münevver Karabulut otopsi raporu! Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi kim? Marlon Teixeira kimdir, kaç yaşında? Galatasaray-RFS maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray-RFS maçı hangi kanalda, şifresiz mi? TRT 1 YAYIN AKIŞI 3 EKİM: RFS-Galatasaray maçı saat kaçta? Bu akşam TRT 1'de hangi maçlar var? Cem Garipoğlu yurt dışında mı? Cem Garipoğlu nerede? Ocak tatili ne zaman? Sömestr tatili, 15 tatil ne zaman 2025? Enflasyon artarsa artarsa döviz kuru ne olur? Enflasyon artarsa Dolar/Altın/Euro ne olur, artar mı? MEMUR ZAMMI: Memur zammı kaç olacak? Eylül ayı enflasyon verilerine göre memur ve emekli zam oranları! Enflasyon artarsa altın ne olur? Enflasyon artarsa gram, çeyrek, yarım ve tam altının fiyatı artar mı? EYLÜL AYI ENFLASYON ARTTI MI? Enflasyon artarsa ne olur? Enflasyon artarsa borsa ne olur? Enflasyonun artışı borsayı etkiler mi?
title