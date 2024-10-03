Ahmet Pilan, Samsun-Sinop Veteriner Hekimler Odası'nın Yeni Başkanı Oldu

Samsun- Sinop Veteriner Hekimler Odası genel kurulunda başkan seçilen Veteriner Hekim Ahmet Pilan, görevi devraldı.

Samsun-Sinop Veteriner Hekimler Odası 51. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut Başkan Elif Köse Avan ile Ahmet Pilan yarıştı. Seçim sonucunda Elif Köse Avan 166 oy, Ahmet Pilan ise 200 oy aldı. Seçim sonucuna göre Ahmet Pilan yeni başkan seçildi. Seçimin ardından Samsun-Sinop Veteriner Hekimler Odası'nda devir teslim töreni yapıldı. Yeni Başkan Ahmet Pilan, görevi eski Başkan Elif Köse Avan'dan devraldı.

Devir teslim töreninde konuşan Başkan Pilan, "Samsun-Sinop Veteriner Hekimleri Odası Başkanı olarak, veteriner hekimlikle ilgili tüm sorunlara vakıfız. Ekibi kurarken mesleğin her kesimini içimize aldık. Sorunların çözüm yollarını biliyoruz. Birlikte hareket ederek önümüzdeki problemleri çözmek için yola çıktık. Tüm kurumlarla barışık bir şekilde sorunların çözüm yollarını arayacağız. Tek başımıza değil, bütün kurumlarla hareket edeceğiz. Başarılı bir süreci yönettiği için Elif Köse Avan hanımefendiye ve yönetim kuruluna teşekkür ederim" dedi.

Eski Başkan Elif Köse Avan ise yeni yönetimi tebrik ederek, "Yeni yönetim kurulunu saygıyla selamlıyorum. Umarım daha iyisini ve daha güzelini yaparsınız" diye konuştu.

Devir teslim töreninde Pilan ile Avan birbirlerine çiçek takdim etti. Mazbatasını alan Ahmet Pilan göreve başladı. Pilan'ın yönetim kurulundaki isimler ise şunlar:

Mahmut Karaman, Muhammet Yavuz Gelen, Mustafa Kanat ve Ünver Oğuzhan Tekay. - SAMSUN