Ahmet Kaya, Trabzon'da Heyelan Riski Bulunan Mahalleler İçin Yetkililere Çağrıda Bulundu

TRABZON (ANKA) - ESRA NUR PERVAN

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Trabzon'un Düzköy ilçesinde heyelan riski altında bulunan Gülcana mahallesini ziyaret ederek, meydana gelen kayma ve çökmeleri yerinde inceledi. Gerekli tedbirlerin alınması için yetkililere çağrıda bulunan Kaya, "Derdimiz çözüm üretmek, vatandaşı mağdur edebilecek bu sıkıntı daha da büyümeden çözüm üretebilmek. Hepimiz el birliğiyle inşallah bu sorunu çözeceğiz" dedi.

Trabzon'un Düzköy ilçesinde, mart ayında yoğun yağan karların erimesiyle birlikte bölgede toprak kaymaları, çökme ve çatlakların oluşması nedeniyle 6 ev boşaltılmıştı. Yaklaşık 600 nüfuslu mahallede 150 hanenin heyelan tehdidi altında olduğu ifade edilmişti.

"ÇALIŞMALARIN HIZLANDIRILMASI GEREKİYOR"

Düzköy'ün Gülcana mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelen CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, mahallede uzun yıllardır var olan çökmelere ve kaymalara dikkat çekerek şunları söyledi:

"Caminin oradan başlayıp kahvehaneye kadar devam eden alanda, son dönemde belirginleşen yaklaşık 1 metre düzeyinde bir çökme var. Muhtarımız konuyu ilgililere iletmiş. Gerekli zemin etütleri yapılmış, karotlar alınmış. Burada yaşayan vatandaşlarımızla yaptığımız görüşmede, toprağın altından bir su hattının geçtiği düşüncesi var. Genelde bu sular bu tür kaymalara sebep oluyor. Buradaki kayma ve çökmelerin önüne geçmek ve can ve mal güvenliğinin sağlanabilmesi için o suyun bir an önce yüzeye alınabilmesi ve buradaki çalışmaların hızlandırılması gerekiyor.

"EVLER KAYIYOR, CAMİDE İBADET YAPILAMIYOR"

Vatandaşların evlerinde, hayvanların barındırıldığı yerlerde ve mereklerde meydana gelen çökmeler bariz bir şekilde görülüyor. Mahalledeki camide toplu ibadetler tedbir amaçlı durdurulmuş. Yazılı bir talimat yok ama cuma namazları, bayram namazları, heyelan riski nedeniyle tedbir amaçlı durdurulmuş. Allah korusun, buradaki sıkıntı bir an önce giderilmezse bir felaket yaşanması kaçınılmaz. Buradaki sıkıntı, aynı zamanda aşağıdaki mahalleleri de doğrudan tehdit ediyor. 2 bin nüfuslu Alazlı mahallesi var. Burada meydana gelecek bir heyelanın oraya doğru bir kaymaya sebep olacağı endişesi var. Bu meselenin geciktirilmeksizin bir an önce ele alınması ve sonuçlandırılması gerekiyor.

"ÇAL MAĞARASI'NA GİDEN YOL TEHLİKEDE"

Aynı zamanda burada, Düzköy turizminin kalbi dediğimiz Çal Mağarası'na da bir bağlantı yolu var. Bu yolun kapanmaması ve kesintiye uğramaması lazım. O nedenle sayın valimize ve ilgili yetkililere, bu konuyla ilgili acil çözüm üretilmesini rica ediyoruz. Mahalle muhtarımız da burada yaşayan arkadaşlarımız da bu meseleyi ciddiyetle takip ediyorlar. Biz de yanlarında olduğumuzu ifade etmek ve sorunu yerinde incelemek için buraya geldik. Derdimiz çözüm üretmek, vatandaşı mağdur edebilecek bu sıkıntı daha da büyümeden çözüm üretebilmek. Hepimiz el birliğiyle inşallah bu sorunu çözeceğiz."