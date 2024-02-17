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Ahmet Kaya'nın ağabeyi Mustafa Kaya son yolculuğuna uğurlandı

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Ahmet Kaya'nın ağabeyi olan ve kalp krizi sonucu hayatını kaybeden ressam ve müzisyen Mustafa Kaya, Pendik'te düzenlenen cenaze töreniyle defnedildi. Cenazede Songül Kaya'nın kardeşinin tabutuna sarılarak gözyaşı döktüğü görüldü.

Ahmet Kaya'nın ağabeyi olan ve 14 Şubat'ta evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden ressam ve müzisyen Mustafa Kaya, Pendik'te düzenlenen cenaze ile son yolculuğuna uğurlandı. Kaya'nın ablası Songül Kaya cenazede uzun süre kardeşinin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Ahmet Kaya'nın ağabeyi ressam ve müzisyen Mustafa Kaya, 14 Şubat'ta evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle 70 yaşında hayatını kaybetti. Mustafa Kaya'nın cenaze töreni Pendik'te bulunan Zeliha Hatun Camii'nde düzenlendi. Cenazeye Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya, Mustafa Kaya'nın ablası Songül Kaya, Mustafa Kaya'nın eşi Nurcan Kaya, çocukları, ailesi ve yakınları katıldı. Songül Kaya'nın cenazede uzun süre kardeşinin tabutuna sarılarak gözyaşı döktüğü görüldü.

Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya, "Her gidenin arkasından bir boşluk kalıyor. O da ayrı bir boşluk bıraktı. Erken, zamansız oldu. Hiç hazır değildik, böyle bir şeye hazır olunmuyor. Bakalım nasıl o gücü tekrar bulacağız, ben de bilmiyorum, zaman da çözmüyor. Huzur içinde olsun" dedi.

Cenazeye katılan müzik sanatçısı İsmail Hazar, "Mustafa ağabey insan olarak çok iyi bir dosttu. Çok sevdiğim bir insandı. Hepimiz tadında hoyrat yaşıyoruz ama o dünyevi değerlerle ilişkisini kesmişti son derece gönül insanıydı. Ölme biçimine ben çok üzüldüm. Evde yalnız yaşarken, birkaç gün sonra öldüğü anlaşılıyor" dedi.

Öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Kaya'nın cenazesi Yeni Şeyhli Mezarlığı'na defnedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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