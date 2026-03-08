Haberler

Ahmet Kaya'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlama mesajı
Gaziantep Nakliyeciler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Kaya, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Kaya mesajında, kadınların toplumun temel yapı taşı olduğunu belirterek, hayatın her alanında gösterdikleri emek, fedakarlık ve özverinin büyük bir değer taşıdığını ifade etti. Kadınların aileden iş hayatına, sosyal yaşamdan ekonomiye kadar birçok alanda önemli katkılar sunduğunu vurgulayan Kaya, kadınların hak ettikleri saygı ve değeri görmelerinin toplumun gelişimi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Kaya mesajının sonunda, başta şehit ve gazi anneleri olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yaşam temennisinde bulundu. - GAZİANTEP

