Haberler

Ahmet Çakar taburcu edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Futbol yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar, 'futbolda bahis' soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Anjiyo yapılmasının ardından taburcu edilen Çakar'ın gözaltı durumu sağlık gerekçesiyle kaldırıldı.

'Bahis' soruşturması çerçevesinde gözaltına alınması sonrası rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan futbol yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

"Futbolda bahis" soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan futbol yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar, rahatsızlanarak geçtiğimiz günlerde İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Burada anjiyo yapılan Çakar, gerçekleştirilen tedavilerinin ardından taburcu edildi. Öte yandan Ahmet Çakar hakkındaki gözaltı kararı sağlık durumu gerekçesiyle kaldırılırken, Başsavcılıkça Çakar'ın tedavisinin ardından sağlık durumuna göre adliyede mevcutlu olarak hazır edilmesi için emniyete talimat verilmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Fed'in faiz kararıyla birlikte altın ve euro rekor kırdı

ABD'den gelen kararla piyasalar rekor kırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnfial yaratan görüntü! Evli kadınla uygunsuz yakalanan din adamını...

İnfial yaratan görüntü! Evli kadınla uygunsuz yakalanan din adamını...
Kapıcının karısını öldüren emekli başçavuşun korku filmlerini andıran görüntüsü

Korku filmi değil gerçek! İşte bir ilimizin konuştuğu emekli başçavuş
3 çocuk annesiydi! Evde temizlik yaparken kullandığı malzemeler canından etti

Evde temizlik yaparken kullandığı malzemeler canından etti
Huriye Helvacı ve oğlunun ölüm nedeni otopsi raporunda

Anne ile oğlunun ölümünü aydınlatacak rapor geldi
İnfial yaratan görüntü! Evli kadınla uygunsuz yakalanan din adamını...

İnfial yaratan görüntü! Evli kadınla uygunsuz yakalanan din adamını...
Fed faiz kararını açıkladı

FED, piyasaların merakla beklediği kararı açıkladı
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu

Uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu
Sinem Ünsal, GQ Men of The Year 2025'te 'Yılın Kadını' seçildi

5 saatte hazırlandı: Uzak Şehir'in yıldızı "Yılın Kadını" seçildi
Tedesco, Sadettin Saran görüşmesinden 5 ayrılık kararı çıktı

Kritik görüşmeden tam 5 yıldızla ayrılık kararı! İşte o isimler
8 yıl hapis cezası olan cinayet hükümlüsü yorganların arasında yakalandı

Görünmez olmaya çalıştı başaramadı, yakalandığı yer şaşırttı
Reality şov yıldızı elektronik sigara zehirlenmesi nedeniyle kalp krizi geçirdi

Milyonlarca kişinin kullandığı şey, ünlü ismi canından ediyordu
80 yıl sonra bir ilk! Ülkenin vekilleri genelevleri yeniden açmak için soluğu Meclis'te aldı

Ülkenin vekilleri genelevleri yeniden açmak için soluğu Meclis'te aldı
Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var

Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var
title