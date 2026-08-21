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Eski Bakan Denizolgun'un Şüpheli Ölümünde Yeni Gelişme: Feth-i Kabir Yapıldı

Eski Bakan Denizolgun'un Şüpheli Ölümünde Yeni Gelişme: Feth-i Kabir Yapıldı
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Eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arif Denizolgun’un 2016 yılında vefat ettiği ve şüphelere konu olan çiftliği havadan görüntülendi.

Eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arif Denizolgun'un 2016 yılında vefat ettiği ve şüphelere konu olan çiftliği havadan görüntülendi.

6 Eylül 2016'da Beykoz'daki çiftliğinde hayatını kaybeden Ahmet Arif Denizolgun soruşturmasında ortaya çıkan detaylar dikkat çekiyor. İddiaya göre Denizolgun, çiftlik evinde at bindikten sonra ertesi güne kadar kimseyle iletişim kurmadı. Çiftlikte yalnızca atlara bakan seyisinin olduğu belirtilirken, Denizolgun sonraki gün akşam saatlerinde evinde ağzından kan gelmiş halde ölü olarak bulunmuştu. Çiftlikte bekleyen şoförüyle birlikte Denizolgun'un evine önce yeğeni ve doktoru çağırılırken; polise ise yaklaşık 4 saat sonra haber verilmesi dikkat çekmişti.

Alihan Kuriş'in tutuklanmasının ardından Ahmet Arif Denizolgun'un ölümü "şüpheli" bulunarak, soruşturma yeni bir boyut kazandı. Son olarak Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından talep edilen feth-i kabir işlemi gerçekleştirildi. Feth-i kabir sonrası Denizolgun'un naaşı yeniden Karacaahmet Mezarlığı'ndaki yerine yerleştirildi. Adli Tıp'ta incelenmek üzere mezardan alınan örneklerle olayın "şüpheli ölüm" olup olmadığının açıklığa kavuşturması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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