Ahmet Arıbaş, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü görevini Celal Sel'den devraldı

Ahmet Arıbaş, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü görevini Celal Sel'den devraldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'dan İzmir'e atanan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü binasında düzenlenen törende görevi Celal Sel'den devraldı. Makamına geçen Arıbaş, tebrikleri kabul ederek kentteki mesaisine resmen başladı.
İzmir İl Emniyet Müdürü olarak atanan Ahmet Arıbaş, görevi Celal Sel'den devralarak mesaisine başladı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğünde devir teslim heyecanı yaşandı. Gerçekleştirilen atama kararıyla Samsun'dan İzmir'e atanan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, kente gelerek makamına oturdu. İl Emniyet Müdürlüğü binasında düzenlenen resmi törende Arıbaş, görevi Celal Sel'den devraldı. Makamına geçen yeni İzmir İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, tebrikleri kabul ederek kentteki mesaisine resmen başlamış oldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı