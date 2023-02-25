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Ahlatcı, depremzede çocukları sevindirdi

Yerel Haberler

Ahlatcı, depremzede çocukları sevindirdi

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Kahramanmaraş'ta 7.7, 7.6 ve Hatay'da 6.4 büyüklüğünde gerçekleşen depremlerin ardından Çorum'a gelen depremzedeleri ziyarette bulunarak acılarına ortak oldu.

Ak Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Kahramanmaraş'ta 7.7, 7.6 ve Hatay'da 6.4 büyüklüğünde gerçekleşen depremlerin ardından Çorum'a gelen depremzedeleri ziyarette bulunarak acılarına ortak oldu.

İskilipli Atıf Hoca Yurdunda kalan depremzedelerle buluşan AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, çocuklara hediyeler dağıttı.

Birlik ve beraberlik içerisinde tüm acıların üstesinden gelineceğine inancının tam olduğunu ifade den Başkan Ahlatcı, "Depremzede kardeşlerimiz bizlere emanet. Yaşadıkları acıları hafifletmek birinci görevimiz. Her birinin hikayesi farklı olsa da yaşadığı acı ortak. Bu acıyı en derinden paylaşıyoruz. Böyle bir dönemde dayanışmanın önemini çok iyi biliyoruz" dedi.

Ahlatcı, bu zorlu süreci beraber atlatacaklarını sözlerine ekledi. Ahlatıcıya ziyareti sırasında İl Başkan Yardımcıları Kadriye Taşdemir, Adife Kanar ve Mustafa Alagöz eşlik etti. - ÇORUM

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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