Ahlat'ta Nisan Ayında Kar Yağışı

Ahlat, Nisan ayında beyaz örtüyle kaplandı

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde nisan ayında kar yağışı etkili oluyor.

Meteorolojinin yaptığı uyarının ardından Bitlis'in Ahlat ilçesinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı başladı. Etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçe beyaza büründü. Güne karla uyanan vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önünde ve araçlarının üzerinde biriken karları temizlemeye başladı. Kış mevsiminde beklenen kar yağışının nisan ayında yağması ilçe halkını hayrete düşürürken, vatandaşlar zirai donun olmasından endişeleniyor.

İlçedeki vatandaşlardan Hanifi Topal, kış mevsiminde yağmayan karın baharda yağmaya başladığını söyledi. Topal, "Kış çok sakin geçti, kar yoktu. Ancak nisan ayında kar geldi, yağış geldi. Her taraf kar oldu. Ağaçlar çiçek açmıştı, çiçeklere zararı olur mu olmaz mı bilemiyoruz" dedi.