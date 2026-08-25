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Ahlat'ta 955. Yıl Coşkusu: Erdoğan Millet Bahçesi'nde

Ahlat'ta 955. Yıl Coşkusu: Erdoğan Millet Bahçesi'nde
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Anadolu’nun fethinin 955. yıl dönümü dolayısıyla Bitlis’in Ahlat ilçesinde düzenlenecek program öncesi ilçede yoğunluk yaşanıyor.

Anadolu'nun fethinin 955. yıl dönümü dolayısıyla Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenecek program öncesi ilçede yoğunluk yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek program için vatandaşlar Ahlat Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ne gelmeye başladı.

Ahlat'ta 1071 Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü kapsamında düzenlenecek etkinlikler öncesinde vatandaşların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Sabah saatlerinden itibaren Millet Bahçesi'ne gelen vatandaşlar, Türk bayraklarıyla program alanında yerlerini almaya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilecek programın saat 13.00'te Ahlat Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki etkinlik alanında başlaması planlanıyor. Programın ardından Erdoğan'ın Ahlat Selçuklu Mezarlığı'nı ziyaret etmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ahlat programı kapsamında daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı gerçekleştirilecek. Günün programı, Kabine üyeleri, bölge valileri ve şehit yakınlarıyla düzenlenecek akşam yemeğiyle devam edecek.

Ahlat'ta program öncesi güvenlik önlemleri alınırken, vatandaşların Millet Bahçesi'ndeki yoğunluğu da giderek artıyor. İlçede Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla tarihi güne tanıklık etmenin heyecanı yaşanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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