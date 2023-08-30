Ahlat'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Kaymakamlık önünde yapılan tören, Atatürk büstüne çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Ahlat Garnizon Komutanı Per. Asb. Kd. Bçvş. Hüseyin Çelik günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Öğrenciler tarafından şiirlerin de okunduğu kutlama programı, Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl'ün makamında tebrikleri kabul etmesiyle sona erdi.

Törene Ahlat Kaymakam Batuhan Bingöl, Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Ahlat Cumhuriyet Savcısı Mehmet Can Fidan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ömer Kartaler, Ahlat Sahil Güvenlik Komutanı Üsteğmen Süleyman Loğoğlu, kurum amirleri, şehit aileleri ile gaziler katıldı. - BİTLİS