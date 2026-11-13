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Ahıska Sürgünü'nün 82'nci yıl dönümü Elazığ'da düzenlenen programla anıldı

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Ahıska Sürgünü'nün 82'nci yıl dönümü Elazığ'da düzenlenen programla anıldı Haber Videosunu İzle
Ahıska Sürgünü'nün 82'nci yıl dönümü Elazığ'da düzenlenen programla anıldı
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Elazığ'da Ahıska Sürgünü'nün 82'nci yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi. Aşağı Demirtaş Geçici Barınma Merkezi'ndeki programda sürgünde hayatını kaybedenler için dua edildi; Vali Hatipoğlu, devletin ve milletin Ahıska Türkü soydaşların yanında olduğunu vurguladı.

Elazığ'da Ahıska Sürgünü'nün 82'nci yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Elazığ'da 14 Kasım 1944 Ahıska Sürgünü'nün 82'nci yıl dönümü dolayısıyla anma programı gerçekleştirildi. Aşağı Demirtaş Geçici Barınma Merkezi Çok Amaçlı Salonu'ndaki programa Elazığ Valisi Dr. Numan Hatipoğlu, kurum müdürleri ve merkezde ikamet eden Ahıska Türkü vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından sürgünde hayatını kaybedenler için dualar edildi. Etkinlik kapsamında Ahıska Türklerinin 82 yıl önce vatanlarından koparılışını ve yaşadıkları zorlu göç yolculuğunu konu alan sinevizyon gösterimi sunuldu. Sürgün temalı şiirlerin okunduğu ve ağıtların seslendirildiği anlarda salondaki Ahıska Türkleri gözyaşlarına hakim olamadı.

VALİ HATİPOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Programda konuşan Vali Dr. Numan Hatipoğlu, 14 Kasım 1944'te yaşanan sürgünün ortak hafızadaki derin acısını paylaştıklarını ifade ederek, devletin ve Türk milletinin her zaman Ahıska Türkü soydaşlarının yanında olduğunu vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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