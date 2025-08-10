Ağustos Dolunayı İstanbul'da Eşsiz Görüntüler Oluşturdu

Sturgeon Moon olarak adlandırılan ağustos dolunayı, İstanbul semalarında eşsiz bir görüntü oluşturdu. İstanbul Boğazı üzerinde tam yuvarlak haliyle gökyüzünde parlayan ay, tarihi ve doğal güzellikleri bir araya getirdi.

"Sturgeon Moon" ya da "mersin balığı dolunayı" olarak bilinen ağustos dolunayı, İstanbul semalarında görüntülendi.

Ayın tam dolunay evresine ulaşması gökyüzünde eşsiz görüntüler oluşmasına neden oldu. İstanbul Boğazı üzerinde yükselen ayın tam yuvarlak haliyle görünmesi, tarih ile doğanın güzelliklerini bir araya getirdi. Ay, bu haliyle tüm gece İstanbulluların ilgisini çekti ve seyrine doyum olmayan bir manzara oluşturdu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
