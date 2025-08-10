Ağustos Dolunayı İstanbul'da Eşsiz Görüntüler Oluşturdu

"Sturgeon Moon" ya da "mersin balığı dolunayı" olarak bilinen ağustos dolunayı, İstanbul semalarında görüntülendi.

Ayın tam dolunay evresine ulaşması gökyüzünde eşsiz görüntüler oluşmasına neden oldu. İstanbul Boğazı üzerinde yükselen ayın tam yuvarlak haliyle görünmesi, tarih ile doğanın güzelliklerini bir araya getirdi. Ay, bu haliyle tüm gece İstanbulluların ilgisini çekti ve seyrine doyum olmayan bir manzara oluşturdu. - İSTANBUL