Ağustos ayında Erzurum Havalimanı’nda 106 bin 628 yolcuya hizmet verildi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Erzurum Havalimanı’nın 2026 yılı Ağustos ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Erzurum Havalimanı'nın 2026 yılı Ağustos ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.
Buna göre; Erzurum Havalimanı'nda Ağustos ayında, iç hat yolcu trafiği 104.901, dış hat yolcu trafiği 1.727 oldu. Böylece Ağustos ayında toplam 106.628 yolcuya hizmet verildi.
Ağustos ayında Erzurum Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 648, dış hatlarda 17 olmak üzere toplamda 665 sefere ulaştı.
Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise Ağustos ayında toplamda 964,658 ton oldu.
2026 Ocak-Ağustos(8 Aylık) Gerçekleşmeler
8 aylık (Ocak - Ağustos) dönemde ise Erzurum Havalimanında; Yolcu trafiği 844.863, Uçak trafiği 5.496, Yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 7.309,880 ton olarak gerçekleşti.