Haberler

Ağustos ayında Erzurum Havalimanı’nda 106 bin 628 yolcuya hizmet verildi

Ağustos ayında Erzurum Havalimanı’nda 106 bin 628 yolcuya hizmet verildi
Güncelleme:
+84 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Erzurum Havalimanı’nın 2026 yılı Ağustos ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Erzurum Havalimanı'nın 2026 yılı Ağustos ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre; Erzurum Havalimanı'nda Ağustos ayında, iç hat yolcu trafiği 104.901, dış hat yolcu trafiği 1.727 oldu. Böylece Ağustos ayında toplam 106.628 yolcuya hizmet verildi.

Ağustos ayında Erzurum Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 648, dış hatlarda 17 olmak üzere toplamda 665 sefere ulaştı.

Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise Ağustos ayında toplamda 964,658 ton oldu.

2026 Ocak-Ağustos(8 Aylık) Gerçekleşmeler

8 aylık (Ocak - Ağustos) dönemde ise Erzurum Havalimanında; Yolcu trafiği 844.863, Uçak trafiği 5.496, Yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 7.309,880 ton olarak gerçekleşti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Canlı yayında tansiyon yükseldi! Ferhat Murat'tan Balbay'a: İdam edilse mutlu olacaksınız

Canlı yayında bir anda tansiyon yükseldi! Birbirlerine girdiler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Motorine bir zam daha! Fiyat 100 lirayı aşacak

Zam üstüne zam! Fiyat bu gece 3 haneyi görecek
İsrail ordusu, yaralı sağlık görevlisine yardıma gelen Filistinli çocuğu bombalayarak öldürdü

İsrail ordusu, yaralı sağlık görevlisine yardıma gelen çocuğu öldürdü
Sokak ortasında motosikletini ateşe verdi

Tüm mahalleyi ayağa kaldırdı
Kim der 54 yaşında! Defne Samyeli'nin bikinili pozlarına aynı yorum yağdı

54 yaşındaki Defne Samyeli'nin bikinili pozu olay oldu
Trump'tan İsrail'e dev savaş paketi! 40 bin bomba gönderilecek

Dev anlaşma an meselesi! Bu bombalardan 40 bin tane o ülkeye gidecek
Yanlış kuponu oynadı, 6 milyon lira kazandı

Kazayla milyoner oldu! Yok böyle hikaye
Ankara’daki LGBTİ soruşturmasında tutuklu sayısı yükseldi

Ankara’daki LGBTİ soruşturmasında tutuklu sayısı yükseldi