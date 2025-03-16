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Ağrı'ya Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Kuruluyor

Ağrı'ya Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Kuruluyor
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Ağrı Valisi Mustafa Koç, sahipsiz ve hasta hayvanlara doğal yaşam alanı sunacak olan Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi için çalışmalara başlandığını duyurdu. Merkez, hayvanların sağlık kontrolleri, bakım ve rehabilitasyon süreçlerini yürütecek.

Ağrı Valisi Mustafa Koç, sahipsiz ve hasta hayvanlara doğal bir yaşam alanı sunacak olan "Ağrı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi" için çalışmalara başlandığını duyurdu.

Ağrı Valisi Mustafa Koç, beraberindeki ilgili kurum yetkilileriyle birlikte, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında yapımı planlanan merkezin yer tespit çalışmalarını yerinde inceledi.

Vali Koç, yapılan incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, "Sokak hayvanlarının korunması, tedavi edilmesi ve sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri için önemli bir adım atıyoruz. Ağrı'ya kazandıracağımız Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile sahipsiz ve hasta hayvanlara daha güvenli ve sağlıklı bir yaşam alanı sunacağız. Birlikte daha yaşanabilir bir Ağrı için çalışmaya aralıksız devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Hayvanların sağlık kontrollerinin düzenli olarak yapılacağı, bakım, rehabilitasyon ve sahiplendirme süreçlerinin yürütüleceği merkezin, modern ve doğaya uyumlu bir yapıya sahip olacağı belirtildi.

Öte yandan Vali Koç, Ağrı Hayvan Barınağını da ziyaret ederek incelemelerde bulundu ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde yürütülecek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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