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Ağrı Valisi Mustafa Koç, Sivil Toplum Kuruluşlarıyla İftarda Buluştu

Ağrı Valisi Mustafa Koç, Sivil Toplum Kuruluşlarıyla İftarda Buluştu
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Ağrı Valisi Mustafa Koç, Ramazan ayı vesilesiyle sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle iftar programında bir araya geldi. Koç, toplumun güçlenmesi için sivil toplum kuruluşlarının önemine vurgu yaptı.

Ağrı Valisi Mustafa Koç, sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle iftarda bir araya geldi.

Ağrı Valisi Mustafa Koç, Ramazan ayı dolayısıyla ilde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle Burçin Uysal Öğretmenevi'nde düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Vali Koç, iftar programında yaptığı konuşmada, sivil toplum kuruluşlarının toplumun daha güçlü hale gelmesindeki önemine değindi. Birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesinin, toplumun her kesiminin daha güçlü bir şekilde sesini duyurması adına önemli olduğunu belirten Koç, sivil toplum kuruluşlarının toplumsal dayanışmayı artırmada önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Koç, programda, sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yaparak şehirde kalkınmaya ve vatandaşların refahına katkı sağlamak için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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