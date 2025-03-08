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Ağrı Valisi, Şehit Ailesiyle İftar Yaptı

Ağrı Valisi, Şehit Ailesiyle İftar Yaptı
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Ağrı Valisi Mustafa Koç ve eşi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 2018 yılında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Tuncer Doğan'ın ailesini iftar sofrasında misafir etti. Vali Koç, şehit ailelerine destek olmanın devletin görevi olduğunu vurguladı. Şehit annesi Makbule Doğan, ziyaretten memnuniyetini dile getirerek teşekkür etti.

Ağrı Valisi Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 2018 yılında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Tuncer Doğan'ın annesi Makbule Doğan ve ailesinin iftar sofrasına misafir oldu.

Ağrı Valisi Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç, şehit ailesiyle birlikte iftar yaparak onlarla sohbet etti. Ailenin istek ve taleplerini dinleyen Vali Koç, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu vurguladı.

Vali Koç, "Şehitlerimizin bizlere emaneti olan aileleriyle her zaman bir aradayız. Onların yanlarında olmak, destek olmak bizim en büyük görevimizdir" dedi.

Şehit annesi Makbule Doğan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, destekleri için Vali Koç ve eşine teşekkür etti.

Ziyaret, duaların edilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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