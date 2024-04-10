Ağrı Valisi Mustafa Koç Bayramlaşma Programlarına Katıldı

Ağrı Valisi Mustafa Koç ve beraberindekiler, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programlarına katıldı.

Ağrı Valisi Mustafa Koç, Ramazan Bayramı münasebetiyle Burçin Uysal Öğretmenevinde il protokol üyeleri ve kurum müdürleri ile bir araya gelerek bayramlaştı. Daha sonra İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol ve İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar ile birlikte 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığını ziyaret ederek Mehmetçiğin bayramını kutladı. Ardından polis ve jandarma uygulama noktalarını ziyaret eden Vali Mustafa Koç, kolluk kuvvetleriyle bayramlaşarak kolaylıklar diledi. - AĞRI