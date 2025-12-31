Ağrı Valisi Koç'tan yılın son gününde kurum ziyaretleri

Ağrı Valisi Mustafa Koç, 2025 yılının son gününde 112 Acil Çağrı Merkezi, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile polis ve jandarma uygulama noktalarını ziyaret ederek görev başındaki personelin yeni yılını tebrik etti.

Ağrı Valisi Mustafa Koç, ilk olarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret ederek, mesai mefhumu gözetmeksizin vatandaşların huzur ve güvenliği için görev yapan personelle bir araya geldi. Çalışanların yeni yılını kutlayan Vali Koç, fedakarca yürütülen hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Daha sonra il protokolü ile birlikte Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret eden Vali Koç, yeni yıla görev başında giren sağlık personeliyle sohbet etti. Hastalara geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Koç, sağlık çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Vali Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kiper ve İl Emniyet Müdürü Göksel Önder ile birlikte polis ve jandarma uygulama noktalarını da ziyaret etti. Yeni yıla çalışarak girecek olan kolluk kuvvetlerine kolaylıklar dileyen Vali Koç, vatandaşların huzur ve güvenliği için yürütülen çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Vali Koç, yaptığı açıklamada, "Yeni bir yıla girerken; umutlarımızı tazelediğimiz, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirdiğimiz bir başlangıcın eşiğindeyiz. 2026 yılının ilimize, ülkemize ve aziz milletimize sağlık, huzur, bereket ve başarılar getirmesini temenni ediyorum. Geride bıraktığımız yılda olduğu gibi, yeni yılda da hemşehrilerimizle omuz omuza, gönül gönüle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Vali Koç, tüm Ağrılıların yeni yılını tebrik ederek, sevdikleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yıl diledi. - AĞRI