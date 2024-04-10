Ağrı Valisi Mustafa Koç ve eşi, Ramazan Bayramı'nda şehit ailesi, Çocuk Evleri Sitesi ve Huzurevini ziyaret etti

Ağrı Valisi Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ailesi, Çocuk Evleri Sitesi ve Huzurevini ziyaret etti.

Vali Koç ve eşi, ilk olarak şehit İhsan Avşar'ın ailesini ziyaret etti. "Şehitlerimizin kıymetli ailelerinin her daim yanlarındayız" diyen Vali Koç ve eşi, Avşar ailesiyle yakından ilgilenerek Ramazan Bayramı'nı kutladılar. Daha sonra Çocuk Evleri Sitesi'ne geçen Vali Koç ve eşi, burada kalan çocuklarla bir araya geldi. Buradan sonra Huzurevi Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Koç ve eşi, yaşlılarla bir araya geldi. Yaşlılarla sohbet eden Vali Koç, onlarında Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Ziyaretlerde Vali Koç'a, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar eşlik etti. - AĞRI