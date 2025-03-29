Ağrı Valisi Koç, Koruyucu Aileler ve Otizmli Çocuklarla İftar Yemeğinde Buluştu

Ağrı Valisi Mustafa Koç, kentteki koruyucu aileler, otizmli çocuklar ve aileleriyle iftar programında buluştu.

Burçin Uysal Öğretmenevi'nde düzenlenen iftar yemeğinde çocuklarla yakından ilgilenen Vali Koç, ailelerin talep ve önerilerini dinledi.

İftar öncesinde masaları tek tek dolaşarak ailelerle sohbet eden Vali Koç, çocuklara hediyeler takdim etti.

Programda yaptığı konuşmada, her çocuğun özel ve değerli olduğunu vurgulayan Vali Koç, "Bugün burada, koruyucu ailelerimiz ve otizmli çocuklarımız ile aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çocuklarımızın her anı bizim için kıymetli. Onların yüzündeki gülümseme, bizlere en büyük motivasyon kaynağıdır. Devlet olarak her zaman yanınızdayız ve sizlerin hayatını kolaylaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

Aileler, düzenlenen iftar programından duydukları memnuniyeti dile getirerek, Vali Koç'a desteklerinden dolayı teşekkür etti. - AĞRI