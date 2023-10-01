Ağrı Valisi Koç, Hamur ilçesinde ziyaret ve inceleme turu yaptı

Ağrı Valisi Mustafa Koç, Hamur ilçesinde bir dizi ziyaret ve incelemede bulundu. Koç, ilçede yürütülen çalışmaların yanı sıra esnaf, vatandaş ve şehit ailesi ile de görüştü.

Vali Mustafa Koç, Hamur Kaymakamı Ali Yıldırım ve ilçe protokolü tarafından karşılandı. Kaymakam Yıldırım'dan ilçede devam eden projeler ve hizmetler hakkında brifing alan Koç, daha sonra Hamur Belediyesini ziyaret etti. Vali Koç, Belediye Başkanı Cezmi Ergül ve belediye meclis üyeleri ile bir araya geldi. İlçe merkezindeki esnafları da ziyaret ederek hayırlı işler dileyen Vali Koç, esnaf ve vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi. Vali Koç, ayrıca şehit İnfaz ve Koruma Memuru Cengiz Yiğit'in ailesini ziyaret ederek, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu belirtti. Vali Koç, son olarak Ağrı-Hamur-Patnos kara yolu 2. etabında devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Kaymakam Yıldırım'dan yol çalışmalarının son durumu hakkında bilgi alan Koç, Hamur Yol Kontrol Noktasında görevli polis ve jandarma personeli ile de bir süre sohbet etti. Vali Koç, Hamur ilçesindeki ziyaretleriyle ilgili yaptığı açıklamada, "İlçe ziyaretimiz kapsamında, Hamur ilçemizi ziyaret ederek incelemelerde bulunduk. Hemşerilerimiz ve esnaflarımızla bir araya gelerek kendileriyle sohbet edip ihtiyaç ve taleplerini yerinde tespit ettik. Birliğimiz, muhabbetimiz daim olsun. "dedi. - AĞRI