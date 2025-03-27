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Ağrı Valisi Koç, Epilepsi Farkındalık Günü'nde Aileyi Ziyaret Etti

Ağrı Valisi Koç, Epilepsi Farkındalık Günü'nde Aileyi Ziyaret Etti
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Ağrı Valisi Mustafa Koç ve eşi, Dünya Epilepsi Farkındalık Günü dolayısıyla Selçuk Eymen Suçun ailesini evlerinde ziyaret etti. Vali Koç, ailenin sağlık durumu hakkında bilgi alarak ihtiyaçlarını dinledi.

Ağrı Valisi Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç, Dünya Epilepsi Farkındalık Günü dolayısıyla Selçuk Eymen Suçun ve ailesini evlerinde ziyaret etti.

Ziyarette Vali Mustafa Koç, Selçuk Eymen Suçun'un sağlık durumu hakkında ailesinden bilgi alarak, ailenin talep ve ihtiyaçlarını dinledi. Vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını belirten Vali Koç, devletin sosyal sorumluluk anlayışıyla hareket ettiğini vurguladı.

Vali Koç, "Vatandaşlarımızın, özellikle gençlerimizin ve çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Devlet olarak her zaman yanlarında olduğumuzu hissettirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Suçun ailesi, Vali Koç ve eşi Neslihan Gül Koç'a desteklerinden dolayı teşekkür etti. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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