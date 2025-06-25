Vali Koç Sınır Güvenliğini İnceledi

Ağrı Valisi Mustafa Koç, Doğubayazıt ilçesinde sınır güvenliğine yönelik incelemelerde bulunarak ilgili kurum yetkilileriyle bir araya geldi.

Vali Koç başkanlığında, Gürbulak Gümrük Müdürlüğünde "Sınır Güvenliği" konulu toplantı düzenlendi. Toplantıya Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, 5. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Cavit Tütüncü ile ilgili kamu kurumlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda, sınır hattının güvenliği, kaçakçılıkla mücadele ve yasa dışı geçişlerin önlenmesine yönelik alınacak tedbirler ele alındı. İran'da yaşanan son gelişmelerin ardından bölgedeki mevcut durumu yerinde değerlendiren Vali Koç, güvenlik birimleriyle birlikte Gürbulak Gümrük Sahası'nda incelemelerde bulundu.

Saha ziyaretinde devam eden yenileme çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Koç, sınır güvenliğini güçlendirmeye yönelik yürütülen faaliyetleri değerlendirdi.

Vali Koç, beraberindeki heyetle birlikte Şehit Piyade Çavuş Bekir Kurt Hudut Takım Karakolu'nu da ziyaret etti. Burada görev yapan Mehmetçiklerle bir araya gelen Vali Koç, güvenlik güçlerinin özverili çalışmalarına dikkat çekerek, "Milletimizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan kahraman Mehmetçiklerimize teşekkür ediyor, görevlerinde kolaylıklar diliyorum" dedi. - AĞRI