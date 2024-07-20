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Ağrı Umut Kervanı Derneği, selzedelere yardım paketi ulaştırdı

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Ağrı'da meydana gelen selde zarar gören Akyumak köyünde çalışmalar devam ederken Ağrı Umut Kervanı Derneği yetkilileri selzedelere yardım paketi gönderdi. Dernek Başkanı Yılmaz, köyde konteynır ihtiyacının olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz günlerde Ağrı'da meydana gelen selde zarar gören köylerden olan Akyumak (Avxark) köyünde çalışmalar devam ederken Ağrı Umut Kervanı Derneği yetkilileri selzedelere yardım paketi ulaştırdı. Dernek Başkanı Yılmaz, köyde konteynır ihtiyacının olduğunu belirtti.

Sağanağın şiddetini artırması ile 9 Temmuz günü Ağrı'nın merkez ve ilçelerine bağlı köylerinde sel meydana gelmişti.

Yaşanan selde en çok zarar gören köy Eleşkirt ilçesine bağlı Akyumak olmuştu. Köyde can kaybı yaşanmazken, birçok ev ve ahır meydana gelen selde zarar gördü.

Yaşanan selin izlerinin silinmesi için devlet kurumları çalışmalarını sürdürüyor. Selzedelere yardım kolisi ulaştıran Ağrı Umut Kervanı Derneği yetkilileri, köyde çeşitli incelemelerde bulundu. Yaşlı bir teyzenin konteynır talebi için yetkililere seslenen Ağrı Umut Kervanı Derneği Başkanı Muhammet Arif Yılmaz, ailenin şuan mağduriyet yaşadığını ve evlerinde kalamadıklarını belirtti.

Köyde bulunan selzedeler için yardım ulaştıran Ağrı Umut Kervanı Derneğine ve hayırseverlere teşekkür ettiklerini belirten Köy Muhtarı Nevzat Şimşek, "Cenab-ı Allah Umut Kervanından razı olsun. Köyümüz erzak getirdiler, herkese teşekkür ediyoruz. Sel günü evleri su bastı, il merkezinde olan köylüler yolda kaldık. Çok sayıda ahır yıkıldı, araçlar selde sürüklendi. Köyümüzde maddi olarak bayağı hasar meydana geldi." dedi.

Yaşanan selde can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu belirten Ağrı Umut Kervanı Derneği Başkanı Muhammet Arif Yılmaz, "Malumunuz üzere geçtiğimiz günlerde Eleşkirt ilçemize bağlı Akyumak köyü ciddi bir sel felaketi ile karşı karşıya kaldı. Tabi köyü gezdik, selin zarar verdiği noktaları gördük. Ciddi bir sel felaketi ile karşı karşıya kalmış köy sakinleri. Cenab-ı Allah muhafaza etmiş, selin başladığı yerde kopan bir kaya parçasının seli dağıttığını öğrendik. Hamdolsun can kaybı yok. Getirdiğimiz erzakları muhtarımızın vasıtası ile selzedelere dağıttık. DSİ, Karayolları Erzurum Bölge Müdürlüğü ekipleri, İl Özel İdaresine bağlı ekipler güzel çalışmalar yürütüyorlar. Umarım selin izleri en kısa sürede silinir." ifadelerini kullandı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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