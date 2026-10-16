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Ağrı Patnos'ta Şoförler ve Otomobilciler Odası öğrencilere mont ve bot dağıttı

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Ağrı Patnos'ta Şoförler ve Otomobilciler Odası öğrencilere mont ve bot dağıttı
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Ağrı'nın Patnos ilçesinde, Patnos Şoförler ve Otomobilciler Odası tarafından öğrencilere kışlık mont ve bot dağıtıldı. Oda Başkanı Mehmet Ali Çarboğa, Yukarı Göçmez İlkokulu ve Ortaokulunda teslim ettiği yardımlarla tüm okullara ulaşmayı hedefliyor.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde öğrencilere kışlık mont ve bot dağıtıldı.

Patnos Şoförler ve Otomobilciler Odası tarafından ilçedeki Yukarı Göçmez İlkokulu ve Ortaokulunda eğitim gören öğrencilere yönelik yardım çalışması gerçekleştirildi. Oda Başkanı Mehmet Ali Çarboğa, okulu ziyaret ederek mont ve botları öğrencilere teslim etti. Kış mevsimi öncesinde gerçekleştirilen çalışmayla öğrencilerin kışlık giyim ihtiyaçlarına katkı sağlanması amaçlandı.

"Tüm okullara ulaşmayı hedefliyoruz"

İlçedeki öğrencilere yönelik destek çalışmalarını genişletmek istediklerini belirten Çarboğa, Patnos genelindeki okullara ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti. Kış aylarında çocukların soğuk hava nedeniyle mağduriyet yaşamaması için destek çalışmalarını sürdürmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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