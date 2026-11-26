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Ağrı'nın Patnos ilçesinde Dünya Balıkçılık Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler balıkçılık ve su ürünleri hakkında bilgilendirilirken, programın sonunda öğrencilere balık ikramında bulunuldu.

Patnos ilçesindeki Aktepe Yatılı Bölge Okulu'nda Dünya Balıkçılık Günü kapsamında öğrencilere yönelik bilgilendirme etkinliği düzenlendi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelinin katıldığı programda öğrencilere balıkçılığın önemi, su ürünleri ve balık tüketiminin faydaları hakkında bilgi verildi. Etkinlikte ayrıca su kaynaklarının ve balık türlerinin korunmasına yönelik farkındalık oluşturulması amaçlandı.

Bilgilendirme programının ardından okul yönetimi tarafından öğrencilere öğle yemeğinde balık ikram edildi. Eğitimle başlayan etkinlik, balık ikramı ve öğrencilerle yapılan sohbetin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı