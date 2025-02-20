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Ağrı'nın Patnos İlçesinde Yoğun Kar Yağışı Ulaşımı Engelledi

Ağrı'nın Patnos İlçesinde Yoğun Kar Yağışı Ulaşımı Engelledi
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Ağrı'nın Patnos ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının 25 santimetreyi bulduğu ilçede, kaymakamlık ekipleri yoğun çalışma yürütüyor.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkilerken, birçok köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

İlçede kar kalınlığı 25 santimetre olurken yüksek kesimlerdeki köylerde ise kar yağışından dolayı bir çok köy ve mezra ulaşıma kapandı. Patnos Kaymakamı Hasan Taş yaptığı açıklamada, 6 ekip, 2 greyder, bir dozer, 2 kepçe ile hazırlıklı olduklarını fırtınaya rağmen durmadan çalıştıklarını belirtti.

Gece gündüz çalıştıklarını dile getiren Patnos Kaymakamı Hasan Taş, "Bizde yaklaşık 20 köy ve 35 mezra yolu kapalı, şu an fırtına devam etmekte, buna rağmen ekiplerimizle koordineli bir şekilde çalışmalarımıza ara vermeden vatandaşlarımızın işleri ve ihtiyaçlarının aksamaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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