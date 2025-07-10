Ağrı'nın Eliaçık Köyü'nde 7 Bin Metrekare Kilit Parke Taşı Döşendi

Ağrı'nın Merkez ilçesine bağlı Eliaçık köyünde, 7 bin metrekarelik kilit parke taşı döşeme çalışması tamamlandı.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, köylerde yaşam kalitesini artırmak amacıyla sürdürülen altyapı ve ulaşım yatırımları kapsamında Eliaçık köyü içi yolu yenilendi.

Açıklamada, "Altyapıdan ulaşıma, her alanda hizmet odaklı anlayışla hareket ederek; köylerimizi modern, temiz ve düzenli bir görünüme kavuşturuyoruz. Bu kapsamda; ilimiz Merkez ilçesine bağlı Eliaçık köy içi yolu, 7 bin metrekare kilit parke taşı çalışması tamamlandı." ifadelerine yer verildi.

Köy sakinleri, yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti. - AĞRI