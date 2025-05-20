Ağrı'nın Diyadin İlçesinde Afet Müdahale Toplantısı Gerçekleştirildi

Ağrı'nın Diyadin İlçesinde Afet Müdahale Toplantısı Gerçekleştirildi
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Diyadin Kaymakamı Mustafa Karali'nin başkanlığında düzenlenen toplantıda, Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde afetlere hazırlık ve kurumlar arası koordinasyon ele alındı.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde bir değerlendirme toplantısı düzenlendi

Diyadin Kaymakamı Mustafa Karali'nin başkanlığında gerçekleştirilen toplantı, AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda yapıldı. Toplantıda; afetlere hazırlık, kurumlar arası görev paylaşımı ve koordinasyon konuları ele alındı. Kurum temsilcilerinin katılım sağladığı değerlendirme toplantısında, olası afet durumlarında etkin müdahale süreçlerinin planlanmasına yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaymakam Karali, afetlere karşı güçlü bir müdahale sisteminin ancak kurumlar arası iş birliğiyle mümkün olabileceğini vurguladı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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