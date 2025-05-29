Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek'ten YKS öğrencilerine moral ziyareti

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek'ten YKS öğrencilerine moral ziyareti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrencilerle bir araya gelerek motivasyonlarını artırmak amacıyla okul ziyaretlerinde bulundu.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrencilerle bir araya gelerek motivasyonlarını artırmak amacıyla okul ziyaretlerinde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Hüseyin Celal Yardımcı Fen Lisesi ile 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek 12. sınıf öğrencileriyle buluştu. Öğrencilerin taleplerini dinleyen Kökrek, sınav sürecine dair önerilerde bulundu.

Ziyaretlerde konuşan Kökrek, yarıyıl tatilinde düzenlenen "Üniversite Sınavına Hazırlık Kampı"nın öğrenciler açısından oldukça verimli geçtiğini belirterek, bu tür programların devam edeceğini kaydetti.

YKS'ye hazırlanan öğrencilere destek olmaya devam edeceklerini ifade eden Kökrek, sınav sürecinde okulların öğrenciler için her zaman açık olduğunu vurguladı. Kökrek, öğrencilerin başarısında emeği geçen öğretmenlere de teşekkür etti.

Öğrencilerle bir araya gelmeye devam edeceğini belirten Kökrek, "Çocuklarımız ülkemizin geleceğidir" dedi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
10. yargı paketi TBMM'de! İşte 30 maddelik düzenlemenin detayları

10. yargı paketi TBMM'de! İşte 30 maddelik düzenlemenin detayları
DEM Parti'den infaz düzenlemesine tepki: Dağ fare bile doğuramadı

Meclis'e sunulan infaz düzenlemesine DEM Parti'den jet tepki
İnfaz düzenlemesiyle kaç kişi tahliye olacak? Merak edilen soru yanıt buldu

İnfaz düzenlemesiyle kaç kişi tahliye olacak? Merak edilen soru yanıt buldu
İbrahim Tatlıses vasiyetini açıkladı: O iki kişi cenazeme dahi gelmesin

İbrahim Tatlıses vasiyetini açıkladı: İki isim mezarıma dahi gelmesin
Meclis'e sunulan infaz paketinde 'suça sürüklenen çocuk' maddesi dikkat çekti

İnfaz paketinde dikkat çeken düzenleme! Cezaevinden eğitim evine
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Beyninde tümör olduğu iddia edilmişti! Elçin Sangu'dan ilk açıklama

Beyninde tümör olduğu iddia edilmişti! İlk açıklama geldi
Ünlü oyuncu, hayranlarının isteği üzerine kullandığı banyo suyunu sabun haline getirdi

Ünlü oyuncu, hayranlarının isteği üzerine kullandığı banyo suyunu sabun haline getirdi
Bursa'da 3 mahallenin kabusu oldular: Yok etmek imkansız

Çiftçinin yeni kabusu! Yok etmek imkansız
Altın fiyatları ABD'den gelen gümrük tarife kararının ardından çok sert düştü

Piyasa fena sarsıldı! Kimse bu kadarını beklemiyordu
''Fenerbahçe'de görev alacak mısınız?'' sorusuna Yılmaz Vural'dan sürpriz yanıt

''Fenerbahçe'de görev alacak mısınız?'' sorusuna sürpriz yanıt
Herkes ekran başına! Süper Lig'e çıkan son takım belli oluyor

Herkes ekran başına! Süper Lig'e çıkan son takım belli oluyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.