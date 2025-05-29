Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek'ten YKS öğrencilerine moral ziyareti

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrencilerle bir araya gelerek motivasyonlarını artırmak amacıyla okul ziyaretlerinde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Hüseyin Celal Yardımcı Fen Lisesi ile 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek 12. sınıf öğrencileriyle buluştu. Öğrencilerin taleplerini dinleyen Kökrek, sınav sürecine dair önerilerde bulundu.

Ziyaretlerde konuşan Kökrek, yarıyıl tatilinde düzenlenen "Üniversite Sınavına Hazırlık Kampı"nın öğrenciler açısından oldukça verimli geçtiğini belirterek, bu tür programların devam edeceğini kaydetti.

YKS'ye hazırlanan öğrencilere destek olmaya devam edeceklerini ifade eden Kökrek, sınav sürecinde okulların öğrenciler için her zaman açık olduğunu vurguladı. Kökrek, öğrencilerin başarısında emeği geçen öğretmenlere de teşekkür etti.

Öğrencilerle bir araya gelmeye devam edeceğini belirten Kökrek, "Çocuklarımız ülkemizin geleceğidir" dedi. - AĞRI