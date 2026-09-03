Haberler

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Çakan, Patnos'ta Okul Hazırlıklarını İnceledi

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Çakan, Patnos'ta Okul Hazırlıklarını İnceledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde Patnos ilçesindeki okullarda yürütülen hazırlık çalışmalarını yerinde inceledi.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde Patnos ilçesindeki okullarda yürütülen hazırlık çalışmalarını yerinde inceledi.

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Zeki Kılıç'ın eşlik ettiği program kapsamında Patnos İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret eden Çakan, ardından Patnos Kaymakamı Burak Dertlioğlu'na iade-i ziyarette bulundu.

Kaymakam Dertlioğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Çakan'a teşekkür etti ve çalışmalarında başarılar diledi.

Çakan, daha sonra ilçedeki okul ve pansiyonlar ile Öğretmenevinde incelemelerde bulundu. Yapımı devam eden Cumhuriyet İlk/Ortaokulu inşaat alanını da ziyaret eden Çakan, çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İncelemeleri sırasında tespit ettiği eksikliklerin eğitim öğretim yılı başlamadan giderilmesi talimatını veren Çakan, okulların yeni döneme hazır hale getirilmesi için çalışmaların titizlikle sürdürülmesini istedi.

Çakan, yaptığı açıklamada, "2026-2027 eğitim öğretim yılına öğrencilerimizi en iyi şartlarda hazırlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Patnos'taki okullarımızın fiziki durumunu, pansiyonlarımızı ve diğer eğitim alanlarımızı yerinde değerlendirdik. Tespit ettiğimiz eksikliklerin eğitim öğretim yılı başlamadan giderilmesini sağlayarak öğrencilerimizin daha güvenli ve nitelikli ortamlarda eğitim almaları için çalışmalarımıza devam edeceğiz."dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Enflasyon rakamları belli oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Eylül ayı kira zam oranı yüzde 31,79 oldu

Milyonları ilgilendiren oran açıklandı! Tüm hesaplar değişecek
Silivri açıklarındaki kazayla ilgili ALSU gemisindeki 9 kişi için soruşturma başlatıldı

10 denizci aranırken yeni gelişme! Jandarma hepsini gözetime aldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SPK'dan yabancıların para transferine yeni düzenleme

Para transferinde kurallar değişti! Artık bu şart aranacak
Avrupa ülkesi Türklere kapılarını sonuna kadar açtı

Avrupa ülkesi Türklere kapılarını sonuna kadar açtı
En son İsrail'i eleştirmişti! Cumhurbaşkanının şüpheli kazası kamerada

En son İsrail'i eleştirmişti! Şüpheli kaza kamerada
El Nino 2027'ye kadar sürecek, aşırı hava riski artıyor

Dünya için El Nino alarmı! Sel, kuraklık ve aşırı sıcaklık uyarısı
Şüpheli şahsın midesinden 60 kapsül metamfetamin çıktı

Bu kadar maddenin nereden çıktığına inanamayacaksınız
İBB'ye yeni operasyon! Üst düzey isimler gözaltında

Şafak vakti yeni operasyon! Daire başkanı dahil çok sayıda gözaltı var
Bankalar düğmeye bastı! Bu işlemleri yapanların kartı kapanacak

Bankalar düğmeye bastı! Bu işlemi yapanın kartı kapanacak