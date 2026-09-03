Ağrı Milli Eğitim Müdürü Çakan, Patnos'ta Okul Hazırlıklarını İnceledi

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde Patnos ilçesindeki okullarda yürütülen hazırlık çalışmalarını yerinde inceledi.

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Zeki Kılıç'ın eşlik ettiği program kapsamında Patnos İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret eden Çakan, ardından Patnos Kaymakamı Burak Dertlioğlu'na iade-i ziyarette bulundu.

Kaymakam Dertlioğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Çakan'a teşekkür etti ve çalışmalarında başarılar diledi.

Çakan, daha sonra ilçedeki okul ve pansiyonlar ile Öğretmenevinde incelemelerde bulundu. Yapımı devam eden Cumhuriyet İlk/Ortaokulu inşaat alanını da ziyaret eden Çakan, çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İncelemeleri sırasında tespit ettiği eksikliklerin eğitim öğretim yılı başlamadan giderilmesi talimatını veren Çakan, okulların yeni döneme hazır hale getirilmesi için çalışmaların titizlikle sürdürülmesini istedi.

Çakan, yaptığı açıklamada, "2026-2027 eğitim öğretim yılına öğrencilerimizi en iyi şartlarda hazırlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Patnos'taki okullarımızın fiziki durumunu, pansiyonlarımızı ve diğer eğitim alanlarımızı yerinde değerlendirdik. Tespit ettiğimiz eksikliklerin eğitim öğretim yılı başlamadan giderilmesini sağlayarak öğrencilerimizin daha güvenli ve nitelikli ortamlarda eğitim almaları için çalışmalarımıza devam edeceğiz."dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı