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Ağrı'da Merkez Cami'nin Açılışı Yapıldı

Ağrı'da Merkez Cami'nin Açılışı Yapıldı
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Ağrı'da 2021 yılında temeli atılan Merkez Cami'nin resmi açılışı, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç ve Ağrı Valisi Mustafa Koç tarafından gerçekleştirildi. Açılış programında konuşan Dinç, caminin bölgeye hayırlı olmasını dilerken, Vali Koç ise yapılan çalışmalara destek veren herkese teşekkür etti ve benzer saldırıların birliği tehdit ettiğini vurguladı.

Ağrı'da 2021 yılında temeli atılan Merkez Cami'nin resmi açılışı Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç ve Ağrı Valisi Mustafa Koç tarafından yapıldı.

Ağrı'da 2021 yılında temeli atılan Merkez Cami, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç ve Ağrı Valisi Mustafa Koç tarafından gerçekleştirildi. Cuma namazı öncesi yapılan açılış, protokol üyelerinin konuşmasıyla devam etti.

Açılış programında konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç, "Ankara'da gerçekleştirilen hain bir saldırı sonucu şehit olan vatandaşlarımız başta olmak üzere bütün şehitlerimize rahmet diliyorum. Bugün Ağrı'da bereketli bir gün yaşıyoruz. Kuran kursu açılışı gerçekleştirdik. Şimdi de açılışını gerçekleştireceğimiz bu ulu mabedin cemaatini yetiştirecek olan yerler bu Kuran kurslarımızdır. Ağrı'da başta sayın valimizin himayelerinde olmak üzere, hayırsever iş adamlarımızın ve vatandaşlarımızın bu işe gönül vermesinden dolayı bahtiyar olduğumu ifade etmek isterim" şeklinde konuştu.

Ağrı Valisi Mustafa Koç ise Ankara'da meydana gelem hain saldırı sonucu hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek, "Yaklaşık 2 yıl süren bir çalışmanın ardından Ağrı'mıza ve hemşehrilerimize yakışan bu gurur verici ibadethanenin yapılmasında emeği geçen herkesten Allah razı olsun diyorum. Camilerimiz sadece ibadethanelerimiz değil aynı zamanda çocuklarımızın ve gençlerimizin ilim irfan öğrendiği yerler. Bunun da ötesinde tarihinden bu yana ecdadımız camileri yaparken bu ihtiyaçların yanında o bölgelerin bir İslam coğrafyası olduğunu göstergesi olarak bu mabedleri inşa etmişler. 2 gün önce milletçe üzüldüğümüz bir saldırı yaşandı. Bu saldırı bizim birliğimize ve beraberliğimize, devletimize. Bayrağımıza yapılmış bir saldırıdır. Ben şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Birliğimizi ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere Allah fırsat vermesin diyorum" ifadelerine yer verdi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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