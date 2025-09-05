Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Kökrek'ten Eğitim Başarıları ve Yatırımlar Hakkında Açıklamalar

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, kentte görev yapan basın mensupları ile bir araya gelerek eğitim yatırımları ve akademik başarılar konusunda değerlendirmelerde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, yaz tatili boyunca kent genelindeki okulların fiziki imkanlarını iyileştirmek için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi.

Öğrencilerin daha nitelikli ortamlarda eğitim almasının temel hedefleri olduğunu vurgulayan Kökrek, yürütülen çalışmalarla okul binalarının daha modern hale getirildiğini ifade etti.

Ağrı'da son yıllarda elde edilen akademik başarıların dikkat çekici bir şekilde arttığını belirten Kökrek, "2021 yılında Ağrı'da tıp fakültesini kazanan öğrenci sayısı 10 iken, 2022'de bu rakamı 24'e yükselttik. 2023'te yine son sınıf öğrencilerimizden tıp fakültesine yerleşenlerin sayısını 31'e çıkardık. 2024'te bu başarıyı daha da artırarak 54 öğrencimizin tıp fakültesine yerleşmesini sağladık. Bu yıl ayrıca AYT sayısal Türkiye birincisi olan bir öğrencimiz Ağrı'dan çıktı. İlk binde de çok sayıda öğrencimiz yer aldı." dedi.

Eğitimde elde edilen başarıların tesadüf olmadığının altını çizen Kökrek, öğretmenlerin özverili çalışmalarının, öğrencilerin gayretlerinin ve ailelerin desteğinin bu sonuçlarda önemli bir payı olduğunu kaydetti.

Kentte eğitim kalitesini artırmaya yönelik projelerin devam edeceğini dile getiren Kökrek, 2025-2026 eğitim öğretim yılında da başarıların artarak sürmesini hedeflediklerini belirtti.

Toplantıda ayrıca basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Kökrek, kamuoyunu doğru bilgilendirmedeki katkılarından dolayı yerel ve ulusal basın temsilcilerine teşekkür etti. - AĞRI