Ağrı İl Emniyet Müdürü Göksel Önder İlçelerde İncelemelerde Bulundu

Ağrı İl Emniyet Müdürü Göksel Önder, Doğubayazıt, Diyadin ve Taşlıçay ilçelerinde güvenlik güçleriyle bir araya gelerek incelemelerde bulundu ve yerel esnaf ile vatandaşlarla sohbet etti.

Ağrı İl Emniyet Müdürü Göksel Önder, ilk olarak Doğubayazıt ilçesinde uygulama noktası ile özel harekat noktasını ziyaret ederek personelle bir araya geldi. Burada çalışmalar hakkında bilgi alan Önder, ardından İlçe Emniyet Müdürlüğüne geçti. İlçede görev yapan polislerle görüşen Önder, esnaf ve vatandaşlarla da sohbet etti. Doğubayazıt programı kapsamında Bölge Trafik İstasyonunu ziyaret eden Önder, daha sonra Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Metin Gürbüz'ü makamında ziyaret etti. Gürbulak Sınır Kapısı'nda görev yapan personelle de görüşen Önder, yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.

Diyadin ilçesinde Özel Harekat Kalekolu ile İlçe Emniyet Amirliği Kalekolunu ziyaret eden Önder, güvenlik güçleriyle bir araya gelerek incelemelerde bulundu. Taşlıçay'da İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret eden Önder, burada da personelle görüştü. İl genelindeki temaslarını sürdüren Önder, ayrıca inşaatı devam eden Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binasında da incelemelerde bulundu. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
