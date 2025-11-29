Haberler

Ağrı Emniyet Müdürü Trafik Güvenliğini İnceledi

Ağrı Emniyet Müdürü Trafik Güvenliğini İnceledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağrı İl Emniyet Müdürü Göksel Önder, trafik güvenliğini artırmak amacıyla Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde incelemelerde bulundu. Polislerle bir araya gelerek yürütülen çalışmalar ve trafik hizmetlerinin önemi hakkında bilgi aldı.

Ağrı İl Emniyet Müdürü Göksel Önder, kentte trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik yürütülen çalışmaların sahadaki işleyişini incelemek amacıyla Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünü ziyaret etti.

Beraberindeki birim amirleriyle şubeye gelen İl Emniyet Müdürü Göksel Önder, denetim noktalarında görev yapan polislerle bir araya gelerek yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı. Trafik ekiplerince kullanılan araç ve ekipmanları inceleyen Önder, kaza kara noktaları, hız ve radar denetimleri ile sürücü bilgilendirme çalışmalarına ilişkin sunum dinledi.

Personelle sohbet eden Önder, trafik hizmetlerinin şehir güvenliği açısından kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

Önder, "Trafik güvenliği, toplum düzeninin temel unsurlarından biri olmayı sürdürüyor. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, görevimizin merkezinde yer alıyor. Bu nedenle trafik birimlerimizin sahadaki her bir uygulaması ve ekiplerimizin her dakikalık mesaisi büyük önem taşıyor" dedi.

Ziyaretin amacının personelin çalışma koşullarını yerinde görmek ve ihtiyaçları değerlendirmek olduğunu ifade eden Önder, "Burası önemli geçiş güzergahlarına sahip bir il. Bu nedenle trafik yoğunluğunun arttığı bölgelerde tedbirlerin aksatılmaması hayati önem taşıyor. Personelimizden sürücülerle iletişimde anlayışlı, denetimlerde ise dikkatli ve kararlı olmalarını istiyoruz. Yaptığımız denetimlerin temel amacı, ceza kesmekten ziyade kazaları azaltmak ve vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde yolculuk etmesini sağlamaktır. Vatandaşlarımızın trafik kurallarına riayet etmesi ve kendi ile diğer bireylerin hayatını tehlikeye atabilecek davranışlardan uzak durması büyük önem taşımaktadır. Trafik güvenliği toplumun tüm kesimlerinin katkısıyla güçlenir. Biz de bu bilinçle çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Önder, konuşmasının ardından personele başarılar diledi, şube binasında ve kontrol noktalarında incelemelerde bulundu. Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki

Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki
Olay yaratan fotoğraf karesi sonrası Mehmet Ağar sessizliğini bozdu

'Derin masa'da ne konuşuldu? Gözlerin çevrildiği Ağar'dan ses var
Ukrayna, Karadeniz'de iki gemiye saldırı anını paylaştı

Karadeniz'deki saldırıyı o ülke üstlendi! Görüntüleri de yayınladılar
İş insanına evinin önünde silahlı saldırı

İş insanına evinin önünde silahlı saldırı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altın için temkinli: İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı

İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı
Kazada yaralanan kadın polis memuru da şehit oldu

Feci kazadan bir acı haber daha! Kadın polis de şehit oldu
Fenerbahçe-Galatasaray derbisini iki farklı spiker anlatacak

Derbiyi izlemek için televizyonu açanlar bir ilki yaşayacak
Aile katliamından yeni detaylar! Annesini öldüren babasına 'Baba ne yapıyorsun?' deyince...

Annesi gözleri önünde öldürülünce "Baba ne yapıyorsun?" dedi ve...
Altın için temkinli: İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı

İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı
19 yaşındaki halini paylaşan Pınar Altuğ'un fotoğrafı olay oldu

19 yaşındaki hali olay oldu
3 yıldır çürümeye terk edilen araçların arasında bekliyor: Taşındığımız her yere götürüyoruz

Fıkra gibi! 3 yıldır çürümeye terk edilen araçların arasında bekliyor
Almanya'da yaşayan gurbetçinin isyanı: Sinirden ağlayasım var, bu nasıl sistem?

Almanya'da yaşayan gurbetçi yaşadığı duruma isyan etti
Osimhen'in Okan Buruk'tan istediği şey olay oldu

Osimhen'in Okan Buruk'tan istediği şey olay oldu
Acun'un bile haberi yok! Survivor şampiyonundan çok konuşulacak 'Oruç' çıkışı

Survivor şampiyonundan çok konuşulacak "Oruç" çıkışı
Osayi-Samuel Fenerbahçe'den ayrıldığına pişman oldu

Fenerbahçe'den ayrıldığına pişman oldu
Süper Lig devinin eski yıldızından eşi benzeri görülmemiş sözleşme

Süper Lig devinin eski yıldızından eşi benzeri görülmemiş sözleşme
Havalimanlarında kriz! Uçaklar yere indiriliyor

Havalimanlarında kriz! Uçaklar yere indiriliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.