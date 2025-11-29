Ağrı Emniyet Müdürü Trafik Güvenliğini İnceledi

Ağrı İl Emniyet Müdürü Göksel Önder, kentte trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik yürütülen çalışmaların sahadaki işleyişini incelemek amacıyla Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünü ziyaret etti.

Beraberindeki birim amirleriyle şubeye gelen İl Emniyet Müdürü Göksel Önder, denetim noktalarında görev yapan polislerle bir araya gelerek yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı. Trafik ekiplerince kullanılan araç ve ekipmanları inceleyen Önder, kaza kara noktaları, hız ve radar denetimleri ile sürücü bilgilendirme çalışmalarına ilişkin sunum dinledi.

Personelle sohbet eden Önder, trafik hizmetlerinin şehir güvenliği açısından kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

Önder, "Trafik güvenliği, toplum düzeninin temel unsurlarından biri olmayı sürdürüyor. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, görevimizin merkezinde yer alıyor. Bu nedenle trafik birimlerimizin sahadaki her bir uygulaması ve ekiplerimizin her dakikalık mesaisi büyük önem taşıyor" dedi.

Ziyaretin amacının personelin çalışma koşullarını yerinde görmek ve ihtiyaçları değerlendirmek olduğunu ifade eden Önder, "Burası önemli geçiş güzergahlarına sahip bir il. Bu nedenle trafik yoğunluğunun arttığı bölgelerde tedbirlerin aksatılmaması hayati önem taşıyor. Personelimizden sürücülerle iletişimde anlayışlı, denetimlerde ise dikkatli ve kararlı olmalarını istiyoruz. Yaptığımız denetimlerin temel amacı, ceza kesmekten ziyade kazaları azaltmak ve vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde yolculuk etmesini sağlamaktır. Vatandaşlarımızın trafik kurallarına riayet etmesi ve kendi ile diğer bireylerin hayatını tehlikeye atabilecek davranışlardan uzak durması büyük önem taşımaktadır. Trafik güvenliği toplumun tüm kesimlerinin katkısıyla güçlenir. Biz de bu bilinçle çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Önder, konuşmasının ardından personele başarılar diledi, şube binasında ve kontrol noktalarında incelemelerde bulundu. Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. - AĞRI