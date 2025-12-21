Ağrı Emniyet Müdürü Önder, narkotik ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceledi

Ağrı İl Emniyet Müdürü Göksel Önder, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne ait uygulama noktasını ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında incelemelerde bulundu.

Uygulama noktasında görevli polislerle bir araya gelen İl Emniyet Müdürü Göksel Önder, yapılan denetimler, uygulamaların kapsamı ve sahadaki son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı. Uygulama sırasında görev yapan personelin çalışmalarını yakından takip eden Önder, özverili görevlerinden dolayı ekiplere teşekkür etti.

İl Emniyet Müdürü Göksel Önder, yaptığı açıklamada, uyuşturucuyla mücadelenin emniyet teşkilatının en öncelikli konularından biri olduğunu vurguladı.

Önder, "Uyuşturucuyla mücadele, yalnızca kolluk kuvvetlerinin yürüttüğü bir çalışma olmaktan çıkarak, toplumun geleceğine sahip çıkma kararlılığıdır. Gençlerimizi ve toplumumuzu bu zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak için sahada gece gündüz demeden çalışıyoruz. Narkotik birimlerimiz, istihbarata dayalı çalışmaların yanı sıra uygulama ve denetimlerle de suçla mücadelede önemli bir görev üstleniyor." dedi.

Suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirten Önder, "Ağrı'da halkımızın huzur ve güvenliğini tehdit eden hiçbir yapıya müsamaha göstermeyeceğiz. Bu noktada narkotik ekiplerimizin gösterdiği hassasiyet ve fedakarlık son derece kıymetlidir. Yapılan her uygulama, atılan her adım, daha güvenli bir şehir hedefimize hizmet etmektedir." ifadelerini kullandı.

Toplumun desteğinin de önemine değinen Önder, "Vatandaşlarımızdan gelen her ihbar bizim için çok değerlidir. Emniyet teşkilatı olarak halkımızla iş birliği içerisinde, uyuşturucu başta olmak üzere her türlü suç unsuruna karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Amacımız, çocuklarımıza ve gençlerimize daha güvenli bir gelecek bırakmaktır." şeklinde konuştu. - AĞRI