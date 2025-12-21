Haberler

Ağrı Emniyet Müdürü Önder, narkotik ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceledi

Ağrı Emniyet Müdürü Önder, narkotik ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağrı İl Emniyet Müdürü Göksel Önder, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün uygulama noktasında incelemelerde bulunarak, uyuşturucu ile mücadelede toplumun geleceği için kararlı olduklarını vurguladı.

Ağrı İl Emniyet Müdürü Göksel Önder, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne ait uygulama noktasını ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında incelemelerde bulundu.

Uygulama noktasında görevli polislerle bir araya gelen İl Emniyet Müdürü Göksel Önder, yapılan denetimler, uygulamaların kapsamı ve sahadaki son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı. Uygulama sırasında görev yapan personelin çalışmalarını yakından takip eden Önder, özverili görevlerinden dolayı ekiplere teşekkür etti.

İl Emniyet Müdürü Göksel Önder, yaptığı açıklamada, uyuşturucuyla mücadelenin emniyet teşkilatının en öncelikli konularından biri olduğunu vurguladı.

Önder, "Uyuşturucuyla mücadele, yalnızca kolluk kuvvetlerinin yürüttüğü bir çalışma olmaktan çıkarak, toplumun geleceğine sahip çıkma kararlılığıdır. Gençlerimizi ve toplumumuzu bu zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak için sahada gece gündüz demeden çalışıyoruz. Narkotik birimlerimiz, istihbarata dayalı çalışmaların yanı sıra uygulama ve denetimlerle de suçla mücadelede önemli bir görev üstleniyor." dedi.

Suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirten Önder, "Ağrı'da halkımızın huzur ve güvenliğini tehdit eden hiçbir yapıya müsamaha göstermeyeceğiz. Bu noktada narkotik ekiplerimizin gösterdiği hassasiyet ve fedakarlık son derece kıymetlidir. Yapılan her uygulama, atılan her adım, daha güvenli bir şehir hedefimize hizmet etmektedir." ifadelerini kullandı.

Toplumun desteğinin de önemine değinen Önder, "Vatandaşlarımızdan gelen her ihbar bizim için çok değerlidir. Emniyet teşkilatı olarak halkımızla iş birliği içerisinde, uyuşturucu başta olmak üzere her türlü suç unsuruna karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Amacımız, çocuklarımıza ve gençlerimize daha güvenli bir gelecek bırakmaktır." şeklinde konuştu. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Savcılık ifadesinde ortaya çıktı! Saran'a Cebeci ile arasındaki geçen diyalog soruldu

Saran'ın ifadesinde çarpıcı detay: Bana gelirken ot getirmeyi unutma
Ela Rümeysa Cebeci'nin sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik

Ela Rümeysa Cebeci'nin sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik
Katliam gibi kaza! Hayatını kaybeden 5 kişinin kimliği belli oldu

İşte katliam gibi kazada hayatını kaybeden 5 kişinin isimleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş taraftarından Rafa Silva'ya tepki

Çaykur Rizespor karşısında hayatının şokunu yaşadı
Güllü'nün kızı Tuğyan tutuklandıktan sonra ilk kez konuştu

Güllü'nün kızı Tuğyan tutuklandıktan sonra ilk kez konuştu
Bugün İslam alemi için 33 yıl sonra bir ilk yaşanıyor

Bugün İslam alemi için 33 yıl sonra bir ilk yaşanıyor
Sergen Yalçın'dan olay sözler: Bomba elimde patladı

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Bomba elimde patladı
Beşiktaş taraftarından Rafa Silva'ya tepki

Çaykur Rizespor karşısında hayatının şokunu yaşadı
CHP'den istifa eden Hasan Ufuk Çakır'dan Özgür Özel'e ağır gönderme

CHP'den istifa eden vekilden Özel'e ağır gönderme! Lanet okudu
Almanya'nın Fürth kentinde yaşayan 36 yaşındaki kadın, tren altında kalarak hayatını kaybetti

Almanya'da bir Türk, trenin altında kalarak hayatını kaybetti
Kuyumcu, kendisine getirilen bir çanta altını kabul etmedi: Bu vebali alamam

Kuyumcu, kendisine getirilen bir çanta altını kabul etmedi
'Baba tahliye' mesajı paylaşan 13 yaşındaki çocuk yeniden tutuklandı

Akranının başını taşla ezen 13 yaşındaki çocuğun özgürlüğü kısa sürdü
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu: Gücüm tükendi

Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu: Tükendim
Savcılığa ifade veren Sadettin Saran'dan ilk açıklama: Suç işlemedim

Sadettin Saran'dan olay yaratacak ilk sözler: Başkaları gibi kaçmayız
'Çift maaş alıyorum' diyen Sırrı Sakık'tan Meclis tarihine geçecek öneri

"Çift maaş alıyorum" diyen Sakık'tan Meclis tarihine geçecek öneri
Fatih Garipoğlu, Gökmen Kadir Şeynova ve Mert Alaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 3 isme daha yakalama kararı
title