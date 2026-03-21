Ağrı Emniyet Müdürü Önder'den bayram mesaisindeki polislere ziyaret

Ağrı İl Emniyet Müdürü Göksel Önder ve eşi 2. Sınıf Emniyet Müdürü Gamze Ayla Önder, Ramazan Bayramı dolayısıyla görev başındaki polisleri ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

İl genelindeki uygulama noktaları ve çeşitli birimlerde görev yapan personeli ziyaret eden Önder çifti, emniyet teşkilatı mensuplarıyla tek tek bayramlaştı. Ziyaretlerde personele görevlerinde kolaylıklar dilendi.

Öte yandan İl Emniyet Müdürü Göksel Önder ve eşi Gamze Ayla Önder, Polisevi'nde düzenlenen programda da polislerle bir araya gelerek bayramlaşma gerçekleştirdi.

Ağrı İl Emniyet Müdürü Göksel Önder, burada yaptığı açıklamada, "İlimizin huzur ve güvenliği için büyük bir özveriyle görev yapan tüm personelimizin ve kıymetli ailelerinin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Bayram süresince de vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için fedakarca görev yapan teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Emniyet teşkilatımız, her zaman olduğu gibi bayram günlerinde de milletimizin yanında, görev başında olmaya devam edecektir. Bu vesileyle birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının güçlendiği bir bayram geçirilmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı