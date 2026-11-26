Ağrı Dağı'nın 5 bin 137 metrelik zirvesinde oluşan mercek bulutu görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ağrı'nın simgesi 5 bin 137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı'nın zirvesinde oluşan mercek bulutu, düzgün ve merceği andıran yapısıyla dikkat çekti. Mavi gökyüzü ve karla kaplı dağla birleşen bulut, dağ eteklerinde otlayan koyun sürüsüyle birlikte kartpostallık bir manzara oluşturdu.
Ağrı Dağı'nın zirvesinde oluşan mercek bulutu, ortaya etkileyici görüntüler çıkardı.
Ağrı'nın simgesi olan 5 bin 137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı'nın zirvesinde oluşan mercek bulutu, görenlerin ilgisini çekti. Dağın zirvesinin üzerinde katman halinde şekillenen bulut, düzgün ve merceği andıran yapısıyla dikkat çekti. Mavi gökyüzü üzerinde beyaz bir örtü gibi görünen bulut, karla kaplı Ağrı Dağı ile birleşince ortaya kartpostallık manzara çıktı.
Dağın eteklerinde otlayan koyun sürüsünün de eşlik ettiği manzara, doğanın sunduğu eşsiz güzellikleri bir kez daha gözler önüne serdi.