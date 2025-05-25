Ağrı'da Umut Kervanı'nın Arama Kurtarma Ekibi, AFAD Eğitimiyle Hazır Hale Geldi

Ağrı'da Umut Kervanı'nın Arama Kurtarma Ekibi, AFAD Eğitimiyle Hazır Hale Geldi
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Ağrı'da faaliyet gösteren Umut Kervanı Ağrı Derneği'nin arama kurtarma ekibi, AFAD tarafından düzenlenen eğitimleri tamamlayarak afet ve acil durumlara karşı hazır hale geldi. Ekip, olası afetlerde hızlı ve etkili müdahale ederek can kaybını en aza indirmeyi hedefliyor.

Ağrı'da faaliyet gösteren Umut Kervanı Ağrı Derneği'nin arama kurtarma ekibi, AFAD tarafından düzenlenen eğitimleri tamamlayarak olası afet ve acil durumlara hazır hale geldi. Dernek üyesi Deniz Koçuk, ekip olarak bölgede güvenliği ve yardım çalışmalarını destekleyeceklerini belirtti.

AFAD eğitimleri ile profesyonel kapasite artırıldı

Umut Kervanı Ağrı Derneği bünyesinde oluşturulan arama kurtarma ekibi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından verilen temel afet bilinci, enkazda arama kurtarma teknikleri, ilk yardım ve kriz yönetimi gibi eğitimleri başarıyla tamamladı.

Eğitimler sayesinde ekip üyeleri, doğal afetlerde ve olağanüstü durumlarda daha etkin ve hızlı müdahale edebilecek bilgi ve beceriyle donatıldı.

"Amacımız can kaybını en aza indirmek"

Dernek adına açıklamalarda bulunan Deniz Koçuk, AFAD ile koordineli şekilde çalışacaklarını vurgulayarak, "Bölgemizde deprem, sel ve diğer afet riskleri göz önüne alındığında, arama kurtarma ekiplerinin önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Biz de Umut Kervanı Ağrı Derneği olarak AFAD'ın verdiği eğitimlerle ekibimizin profesyonel kapasitesini artırdık. Olası bir afet durumunda en hızlı ve etkili şekilde müdahale ederek can kaybını en aza indirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Koçuk ayrıca, derneğin gönüllülük esasıyla çalıştığını belirterek, Ağrı halkından destek beklediklerini ve afet bilincini yaygınlaştırmak için eğitim çalışmalarının devam edeceğini ifade etti.

Umut Kervanı Ağrı Derneği'nden toplumsal duyarlılık çağrısı

Umut Kervanı Ağrı Derneği, arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra bölgedeki afet farkındalığını artırmak amacıyla seminerler ve tatbikatlar düzenlemeyi planlıyor. Dernek yetkilileri, vatandaşların afetlere karşı hazırlıklı olması ve gönüllü destek vermesi çağrısında bulundu.

AFAD'ın destekleriyle kapasitesini güçlendiren ekip, Ağrı ve çevresinde meydana gelebilecek acil durumlara anında müdahale edebilecek şekilde hazır olduklarını duyurdu. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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