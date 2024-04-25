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Ağrı'da Taşlıçay Deresi'nde mahsur kalan 2 çocuk kurtarıldı

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Ağrı'da debisi yükselen Taşlıçay Deresi'nde mahsur kalan 2 çocuk, itfaiye ekiplerinin özverili çalışmasıyla kurtarıldı. İtfaiye ekipleri, itfaiye merdiveni kullanarak dereye inerek mahsur kalan çocukları bulundukları yerden kurtardı. Kurtarılan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ağrı'da debisi yükselen Taşlıçay Deresi'nde mahsur kalan 2 çocuk, itfaiye ekiplerinin özverili çalışmasıyla kurtarıldı.

Millet Bahçesi'nin yanından geçen derede mahsur kalan çocukları fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, vakit kaybetmeden kurtarma çalışması başlattı.

İtfaiye ekipleri, itfaiye merdiveni kullanarak dereye inerek mahsur kalan çocukları bulundukları yerden kurtardı. Kurtarılan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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