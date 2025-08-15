Ağrı'da Şap Hastalığına Karşı Aşılama Çalışmaları Devam Ediyor

Ağrı'da Şap Hastalığına Karşı Aşılama Çalışmaları Devam Ediyor
Güncelleme:
Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, şap hastalığının önlenmesi amacıyla büyükbaş hayvanlara yönelik SAT-1 aşılama çalışmalarını sürdürüyor. Üreticilere bilgilendirme yapılarak bağışıklığın artırılması hedefleniyor.

Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, şap hastalığının önlenmesine yönelik SAT-1 aşılama çalışmalarını sürdürüyor.

İl genelinde büyükbaş hayvanlarda bağışıklığın artırılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, köy ve mezralar tek tek ziyaret edilerek üreticilere bilgilendirme yapılıyor.

Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, hayvan sağlığının korunması için aşılama programının düzenli şekilde devam edeceği bildirildi.

Açıklamada, yetiştiricilerin de aşı programına hassasiyet göstermesi gerektiği vurgulandı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
