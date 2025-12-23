Haberler

Ağrı'da emniyet personelinden minik yüreklere kışlık bot

Güncelleme:
Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü, Ozanlar Yatılı Bölge Ortaokulu'nda eğitim gören 215 öğrenciye kışlık bot dağıttı. İl Emniyet Müdürü Göksel Önder, öğrencilere eğitim hayatları ile ilgili tavsiyelerde bulundu.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü personelince Ozanlar Yatılı Bölge Ortaokulu'nda eğitim gören 215 öğrenciye kışlık bot dağıtıldı.

Ağrı İl Emniyet Müdürü Göksel Önder öncülüğünde gerçekleştirilen program kapsamında, Ozanlar Yatılı Bölge Ortaokulu'nda eğitim gören öğrencilerle bir araya gelindi. Etkinlikte, okulda öğrenim gören 215 öğrenciye kışlık bot dağıtıldı.

Öğrencilerle yakından ilgilenen İl Emniyet Müdürü Göksel Önder, çocuklarla sohbet ederek eğitim hayatları ve gelecek planlarıyla ilgili nasihatlerde bulundu. Önder, öğrencilerin kendilerine güvenmeleri ve hedeflerine kararlılıkla ilerlemeleri gerektiğini vurguladı.

Yapılan ziyaret ve yardımdan dolayı memnuniyetlerini dile getiren öğrenciler ise İl Emniyet Müdürü Göksel Önder ve emniyet personeline teşekkür etti. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
