Ağrı'da emniyet personelinden minik yüreklere kışlık bot

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü personelince Ozanlar Yatılı Bölge Ortaokulu'nda eğitim gören 215 öğrenciye kışlık bot dağıtıldı.

Ağrı İl Emniyet Müdürü Göksel Önder öncülüğünde gerçekleştirilen program kapsamında, Ozanlar Yatılı Bölge Ortaokulu'nda eğitim gören öğrencilerle bir araya gelindi. Etkinlikte, okulda öğrenim gören 215 öğrenciye kışlık bot dağıtıldı.

Öğrencilerle yakından ilgilenen İl Emniyet Müdürü Göksel Önder, çocuklarla sohbet ederek eğitim hayatları ve gelecek planlarıyla ilgili nasihatlerde bulundu. Önder, öğrencilerin kendilerine güvenmeleri ve hedeflerine kararlılıkla ilerlemeleri gerektiğini vurguladı.

Yapılan ziyaret ve yardımdan dolayı memnuniyetlerini dile getiren öğrenciler ise İl Emniyet Müdürü Göksel Önder ve emniyet personeline teşekkür etti. - AĞRI