Ağrı'da Kurban Bayramı Öncesi Trafik Denetimleri Başladı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Kurban Bayramı öncesi trafik denetimleri başladı

İlçe girişinde bulunan kontrol noktasında emniyet ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda araçlar tek tek durdurularak sürücüler kontrol edildi. Denetimlerde sürücü belgeleri, ruhsat, sigorta, muayene ve emniyet kemeri kontrolleri yapıldı. Uygulama noktasında zaman zaman trafik yoğunluğu oluştu. Ekipler, araçları kısa süreli bekleterek kontrolleri hızlı bir şekilde gerçekleştirdi.

Bayram süresince denetimlerin ilçe genelinde farklı noktalarda devam edeceği öğrenildi. - AĞRI