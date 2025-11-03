Ağrı'da Kadınlar Kış İçin Tandır Ekmeği Pişiriyor

Ağrı'nın Patnos ilçesinde kadınlar, kış mevsimi yaklaşırken bir araya gelerek tandır ekmeği pişirmeye başladı. Geleneksel hazırlık, soğuk kış günlerinde sofralardan ekmeğin eksik olmaması için önemli bir kültürel faaliyet olarak dikkat çekiyor.

Havaların soğumasıyla birlikte kış aylarında tandır yakmanın zorluklarını bilen kadınlar, sonbaharın güneşli günlerini değerlendirerek mahallelerde kurulan tandırlarda yoğun bir çalışma yürütüyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan mesai, gün boyu devam ediyor. Yoğrulan hamurlar bezeler haline getirilip oklavayla açıldıktan sonra tandır duvarına yapıştırılarak pişiriliyor. Tandırdan çıkan ekmekler serin ortamlarda soğutulup istifleniyor.

Kadınlar, pişirdikleri ekmekleri kış boyunca tazeliğini koruyacak şekilde saklıyor. Kimileri bez torbalarda muhafaza ederken, kimileri de donduruculara yerleştiriyor.

Köyde yapılan kış hazırlıklarına yardım eden Melisa Yolcu, tandır hazırlıklarının zahmetli ancak keyifli olduğunu belirterek, "Kışın ekmek pişirmek oldukça meşakkatli oluyor. Soğukta tandır yakmak zor olduğu için havalar güneşliyken komşularla bir araya geliyoruz. Bazı günler 2-3 gün boyunca çalışıyoruz. Ekmekleri dondurucuya koyuyoruz, çıkardığımızda hala taze oluyor" dedi. - AĞRI