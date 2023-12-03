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Ağrı'da Gençler İsrail'in Gazze Saldırılarını Protesto Etti

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Ağrı'da Kudüs Platformu bünyesinde bir araya gelen gençler, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti. Gençler, Ebu Ubeyde ve Kubbet-üs Sahra resimli yelekler giyerek gösteri düzenledi. Basın açıklamasında Filistin halkının yanında olduklarını belirten gençler, maddi yardımların devam etmesi ve siyonistlere destek veren firmaların boykot edilmesi çağrısında bulundu.

Ağrı'da Kudüs Platformu bünyesinde bir araya gelen gençler, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti.

Dörtyol Kavşağı'nda toplanan gençler, Ebu Ubeyde ve Kubbet-üs Sahra resimli yelekler giyerek gösteri düzenledi. Bazı sürücüler de kornalarını çalarak gençlere destek verdi. Grup adına basın açıklaması yapan Kudüs Platformu Sözcüsü Said Hasan Güler, Filistin halkının yanında olduklarını belirtti. Güler, "Filistin direnişine aralıksız bir şekilde maddi yardımlar devam ettirilmeli, siyonistlerin ve destekçilerinin mallarına süresiz bir şekilde boykota devam edilmelidir. Bu hususta tüm esnafımız da bundan sonra siyonizme destek veren firmaların mallarını ne almalı ne de satmalıdır" dedi.

Güler, Lübnan, Ürdün, Mısır ve Suriye halklarına da çağrıda bulunarak, "Bu vahşet devam ettiği müddetçe sınıra yığılmalı, orada nöbet tutmaya devam etmeli, yardım ve destek ulaştırmak için bütün gayret ve yolları denemelilerdir" diye konuştu.

Güler, İsrail'e yönelik de, "Filistin'de işgal ettiğiniz topraklar Filistinlilerindir. Siz nereden gelmiş iseniz geldiğiniz ülkelere geri dönün. Çünkü Filistin toprakları asla size vatan olmayacaktır. Orada asla güvende olmayacaksınız" ifadelerini kullandı.

Eylem, çocuklara ikram edilen yiyecek ve içeceklerle sona erdi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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